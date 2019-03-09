به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: گزارشی مبنی بر حذف بستههای بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم.
وی ادامه داد: بررسیها حاکی از صحت گزارش بود. امشب دستور داده شد که ظرف ۴۸ ساعت این بستهها بازگردانده شوند.
جهرمی تاکید کرد: اپراتورها به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینههای مازاد را پیگیری کنند.
وزیر ارتباطات همچنین در مورد ایدههای راه یافته به جشنواره کودک آنلاین نیز گفت: از میان یکهزار و ۱۲۰ اثر و ایده، برترینها انتخاب شدند و تا پایان اردیبهشت، ایده خود را با حمایت وزارت ارتباطات، به واقعیت تبدیل میکنند. با وجود این ایدهها، شاهد حجم بالایی از تولید محتوای مناسب کودکان در آینده نزدیک خواهیم بود.
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