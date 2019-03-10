  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۱

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

مهاجم ذوب آهن به بازی با النصر می رسد

مهاجم ذوب آهن به بازی با النصر می رسد

مهاجم نیجریه‌ای تیم فوتبال ذوب آهن با پشت سر گذاشتن مصدومیت به شرایط مسابقه بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کریستین اوساگونا مهاجم نیجریه‌ای تیم فوتبال ذوب آهن که در جریان دیدار مقابل الزورا عراق مصدوم شد و به همین علت در نیمه اول بازی تعویض شد، با پشت سر گذاشتن مصدومیت به شرایط مسابقه بازگشت.

مهاجم ۱۹۵ سانتی متری تیم ذوب آهن به دلیل همین مصدومیت بازی این تیم با پدیده را هم از دست داده بود و احتمال این که در دیدار آسیایی ذوب آهن مقابل النصر مورد استفاده قرار بگیرد زیاد است.

تیم فوتبال ذوب آهن در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا میهمان تیم النصر عربستان است که این بازی از ساعت ۱۹:۱۵ دوشنبه ۲۰ اسفند به میزبانی کشور امارات و در شهر دبی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4563809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها