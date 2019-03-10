مهاجم ذوب آهن به بازی با النصر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، کریستین اوساگونا مهاجم نیجریه‌ای تیم فوتبال ذوب آهن که در جریان دیدار مقابل الزورا عراق مصدوم شد و به همین علت در نیمه اول بازی تعویض شد، با پشت سر گذاشتن مصدومیت به شرایط مسابقه بازگشت.

مهاجم ۱۹۵ سانتی متری تیم ذوب آهن به دلیل همین مصدومیت بازی این تیم با پدیده را هم از دست داده بود و احتمال این که در دیدار آسیایی ذوب آهن مقابل النصر مورد استفاده قرار بگیرد زیاد است.

تیم فوتبال ذوب آهن در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا میهمان تیم النصر عربستان است که این بازی از ساعت ۱۹:۱۵ دوشنبه ۲۰ اسفند به میزبانی کشور امارات و در شهر دبی برگزار می‌شود.