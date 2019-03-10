باج ۴۰۰ هزار دلاری مقامات آمریکا به یک باج افزارنویس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، این باج افزار نویس با نفوذ به شبکه رایانهای مورد استفاده در ادارات دولتی محلی، استفاده از آن را ناممکن کرده و با استفاده از یک بدافزار تمامی دادههای موجود در این شبکهها را قفل کرده و از دسترس خارج کرده بود.
بدافزار مذکور هفته گذشته شبکه رایانهای مذکور را به طور کامل از کار انداخت و باعث شد تنها خدمات پلیس ۹۱۱ به طور کامل در دسترس مردم باشد. به گفته جنیس منگام کلانتر جکسون همه چیز آفلاین شد و کارکنان دولتی مجبور شدند برای پیشبرد امور از کاغذ و قلم استفاده کنند. سپس وی و بقیه مقامات محلی با مشورت اف بی آی، یک مشاور امنیت سایبری استخدام کردند و او پس از تماس با باج افزارنویس و اقناع مسئولان محلی ۴۰۰ هزار دلار به هکر یا هکرها پرداخت کرد تا کلید رمزگشایی دادهها و دسترسی به فایلهای قفل شده را به دست آورد.
مسئولان محلی میگویند اگر چنین پولی را پرداخت نمیکردند، مجبور میشدند چندین ماه را صرف بازسازی سیستمهای قدیمی کنند که هزینه به مراتب بیشتری را به آنها تحمیل میکرد. باج افزار مورد استفاده برای این خرابکاری Ryunk نام دارد که بررسیها نشان میدهد توسط افرادی در اروپای شرقی طراحی شده است.
پیش از این Ryunk به یک شرکت میزبانی وب در کره جنوبی هم حمله کرده بود و این شرکت هم برای رهایی از مشکل مجبور به پرداخت باجی ۱.۱۴ میلیون دلاری شده بود.
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