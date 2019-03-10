به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر، عبدالمجید دراهکی مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر در آئین افتتاحیه این مسابقات با بیان اینکه مهارت آموزی و توسعه آموزش‌های مهارتی نوین پایه گذار کسب و کار در بین جوانان است، اظهار داشت: برگزاری مسابقات آزاد انیمیشن و موشن گرافیک زمینه ساز توسعه کسب و کارهای جدید در سطح کشور است که نقش اساسی در جذب جوانان به مشاغل زود بازده و نوین دارد.

وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور ۲۰ استان از سراسر کشور شروع شده است، افزود: تمام افرادی که دارای مهارت ساخت و تولید انیمیشن و موشن گرافیک هستند، بدون شرط سنی در مسابقات شرکت کرده‌اند.

دراهکی حوز ه‌های شرکت در این مسابقات را در ۶ حوزه مهارت آموزی و کارآفرینی، مهارت آموزی و صنعت، مهارت آموزی، دانشگاه و دانشجو، مهارت آموزی و گردشگری، مهارت آموزی و کسب و کار و مهارت آموزی، مدرسه و دانش آموز عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در دو بخش مجزا داوری و ارزشیابی خواهد شد اظهار کرد: در مراسم اختتامیه این مسابقات به چهار نفر برتر در هر حوزه انیمیشن و موشن گرافیگ به صورت مجزا جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به اینکه این مسابقات در دو روز برگزار می‌شود، بیان داشت: ارتقای فرهنگ مهارت‌آموزی، جلب نظر بنگاه‌های اقتصادی صنایع و صنوف در ارتقای مهارت شاغلان، ایجاد فرصت مناسب برای تبادل فنی و تجارب حرفه‌ای بین شاغلان و بنگاه‌های اقتصادی از اهداف برگزاری مسابقات آزاد مهارت است.

کارشناس مسابقات آزاد مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز با بیان اینکه مهمترین نقطه قوت مسابقات آزاد مهارت تربیت تکنسین‌های ماهر در حوزه کسب و کارهای جدید است، اظهار داشت: مسابقات آزاد مهارت برگرفته از تجارب موفق مسابقات مهارت در جهان است که طی سالیان گذشته با موفقیت در سایر استان‌ها برگزار شده است.

علی رحمتی با تأکید بر اینکه تعامل و تبادل صنعت با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از مزیت‌های برگزاری مسابقات مهارتی است، گفت: بر اساس رویکردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، تیم مدیریتی سازمان پیگیر آن است که مسابقات را به صاحبان مشاغل واگذار کند و با توجه به تجربه‌ای که صاحبان صنایع برآمده از دل صنعت دارند، می‌توانیم تیم ملی مهارت و منتخب خوبی را راهی مسابقات ملی و جهانی کنیم.