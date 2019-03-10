قهرمانی تیم هیئت تیراندازی قزوین در لیگ برتر بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان لیگ برتر تیراندازی بانوان و پس از ۷ مرحله رقابت در رشته تپانچه نیز، تیم هیئت قزوین با کسب بالاترین امتیاز و بدون شکست در جایگاه نخست ایستاد و مقاومت و نزاجا دوم و سوم شدند، در رشته تفنگ، تیم مقاومت، نزاجا و هیئت قزوین در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

این رقابت‌ها با شرکت بیش از ۵۰ ورزشکار به میزبانی فدراسیون تیراندازی تهران برگزار شد.



درخشش رزمی کاران قزوینی در رقابت‌های کیک جیتسو

در پایان این رقابت‌های چند جانبه، ابوالفظل طارمی، امیر رضا حاجی آقاسی، مسعود نظری و امیرحسین ملکی هر کدام به یک نشان طلا و محمد علی اسدالهی به یک نشان نقره رسیدند.

امیرحسین شاه محمدی، علی حاجی آقاسی و حمیدرضا عرب محمدی هم یک نشان برنز کسب کردند، مسابقات کیک جیتسو چند جانبه کشور به میزبانی استان گلستان برگزار شد.

آغاز جشنواره استعدادیابی بدمینتون دختران کشور در قزوین

جشنواره استعدادیابی بدمینتون دختران نونهال کشور از صبح امروز در خانه بدمینتون مینودر قزوین آغاز شد.

۱۲۰ ورزشکار نونهال از ۲۲ استان کشور طی امروز و فردا در این طرح غربالگری می‌شوند.

بانوی قزوینی نایب قهرمان لیگ برتر بسکتبال شد

مژگان خدادادی ملی پوش قزوینی در ترکیب تیم نامی نو اصفهان نایب قهرمان لیگ برتر بسکتبال شد.

تیم نامی نو در بازی سوم مرحله فینال، برابر دانشگاه آزاد اسلامی شکست خورد و به نایب قهرمان لیگ برتر بسکتبال بانوان دست یافت.

مسابقات انتخابی کمیته بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک استان برگزار شد

مسابقات انتخابی کمیته بازی‌ها و ورزش‌های الکترونیک، هیئت انجمن‌های ورزشی استان برگزار و در بخش FIFA ۱۹، حسن عمویی، مسیح محافظت کار و احسان متقی اول تا سوم شدند.

در بخش PES۱۹ هم حامد حیدری، حمید رضائیان و متین نصرت آبادی عناوین برتر را کسب کردند، امیر محمد چگینی جوان‌ترین بازیکن مسابقات شد.