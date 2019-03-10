انجمن ادبی قلم شهرستان بشاگرد فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز به‌کار رسمی انجمن ادبی قلم شهرستان بشاگرد، با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جواد محقق، معاون بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و جمعی از مدیران و مسئولان نهاد، در کتابخانه حاج عبدالله والی خمینی‌شهر در شهرستان بشاگرد، برگزار شد.

مختارپور در این مراسم با اشاره به روند شکل‌گیری انجمن ادبی قلم در شهرستان بشاگرد، طی سخنانی گفت: به لطف پروردگار، با همراهی گروهی از استادان هنر، ادبیات، هنرهای دستی و تجسمی، حرکتی در منطقه بشاگرد با عنوان طرح «مدرسه جهادی خواندن» آغاز شد که در ادامه با حضور جمعی از جوانان با انگیزه و علاقمند این منطقه در پنج مرحله برگزاری، به نتایج سازنده‌ای رسید.

وی افزود: پس از اجرای هر دوره از طرح مدرسه جهادی خواندن در بشاگرد، استادان حاضر در این دوره‌های با تشکیل جلساتی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور، چند موضوع را مورد بحث قرار دادند و مصوباتی را برای اجرا در دور بعد به تصویب رساندند که خوشبختانه بسیار زود وارد مرحله اجرایی شد که ما امروز شاهد یکی از ثمرات آن هستیم.

تولد یک انجمن ادبی از دل طرح مدرسه جهادی خواندن

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به آغاز به کار رسمی انجمن قلم بشاگرد، گفت: خوشبختانه این انجمن که از دل برگزاری دوره‌های ارائه شده در طرح مدرسه جهادی خواندن بیرون آمد، امروز با دریافت مجوز رسمی از بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان آغاز بکار خواهد کرد که امیدوارم در مسیر حرکت خود با توفیق همراه باشد.

مختارپور با اشاره به لزوم تقویت و شکوفا کردن استعدادهای جوان در منطقه بشاگرد، خطاب به جوانان حاضر در این مراسم گفت: امروز چند مسیر پیش روی شما قرار دارد؛ یک مسیر این است که این استعداد خداداد و نعمت وجود استادان و خدمتگزاران و معلمان دلسوز را نادیده بگیرید و آنها را مانند برخی علایق زودگذر دوران نوجوانی به فراموشی بسپارید که البته این کار اتلاف انرژی و سرمایه است.

وی افزود: یک راه نیز این است اینکه با کمی آموختن و ارائه چند شعر و قصه در برخی مجامع و مورد تشویق قرار گرفتن، به خودتان مغرور شوید، خود را علامه دهر بدانید و پیوند خود را با آموختن قطع کنید؛ اما راه سوم که توصیه همه بزرگان است این راه چنین است که فردی می‌تواند در شعر و داستان استعداد خود را تقویت کند که پیوند خود را با آثار کهن و معاصر قطع نکند و تمام آنها را مد نظر داشته باشد. بنابر این راه صحیح پیش روی شما برای شکوفایی و استفاده از این سرمایه، مطالعه بیشتر و توجه به آثار کهن و معاصر خود است.

هدفگذاری برای برگزاری اولین جشنواره ادبی بشاگرد در سال ۹۸

دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به آغاز هرچه سریع‌تر فعالیت این انجمن گفت: ان‌شاالله این انجمن باید با تحمل سختی خواندن، نوشتن و تلاش کردن بتواند در سال ۹۸ اولین جشنواره شعر و داستان بشاگرد را برگزار کند تا شاعران و نویسندگانی از مناطق مختلف کشور آثار خود را در این جشنواره شرکت دهند.

مختارپور گفت: همچنین بنا شد تا با کمک نهاد به زودی نشریه ادبی این انجمن منتشر شود و آثار تولیدی انجمن در آن منتشر و منعکس شود. برخی از همراهان عزیز رسانه‌ای که در این سفر حضور دارند، آمادگی خود را برای انتشار آثار ارزشمند شما در ستونی به صورت هفتگی در رسانه خود، اعلام کرده‌اند؛ مانند همکاری مشترکی که در این زمینه در نشریه کیهان بچه‌ها رخ داد.

لزوم تقویت استعدادهای جوان برای شکوفایی بهتر

وی با درباره به آثار داستانی و اشعاری که در این مراسم ارائه شد گفت: در این برنامه عزیزان بسیاری آثار داستانی و سروده‌های خود را ارائه کردند، آثاری بسیار زیبا که البته بعضاً در ارائه با مشکلاتی همراه بود. مسیر طولانی پیش روی شما برای ماندگار شدن در حوزه ادبیات و شعر وجود دارد، اما این کار شدنی است. یکی از مهمترین نکاتی که در زمینه بهبود این مشکل می‌توانید به کار ببندید این است که هنگام خواندن احساس خود را با متنی که می‌خوانید همراه و هماهنگ کنید. کسب شناخت لازم از زمینه فکری و روحی شاعران بزرگ ایرانی که قصد خواندن اشعار آنها را داریم در این زمینه می‌تواند بسیار کمک کننده و راهگشا باشد. همچنین می‌توان در کنار برگزاری دوره‌هایی به منظور بهبود نکات دستوری و ویرایشی، کلاس‌ها و کارگاه‌هایی نیز برای تقویت فن بیان برای شما عزیزان در نظر گرفت.

مختارپور در ادامه از برگزاری دوره‌ای برای شرکت کنندگان مدرسه جهادی خواندن در شهر مشهد مقدس خبر داد و گفت: تأکید کرد: این قول را می‌دهم تا با تلاش و مذاکره با آستان قدس رضوی و همچنین جمع آوری کمک از خیران، بتوانیم دوره‌هایی را در فصل تابستان سال آینده برای شما عزیزان در مشهد برگزار کنیم.

وجود ۱۵۰۰ انجمن ادبی ثبت شده در کشور

در ادامه این مراسم جواد محقق با تقدیر از همه دست اندرکارن برگزاری مدرسه جهادی خواندن طی پنج دوره برگزار شده، گفت: امیدواریم که با استمرار این طرح بتوانیم برای کمک به شکوفایی استعدادهای پنهان مانده، چهره‌های بیشتری را شناسایی و کشف کنیم. طی کلاس‌ها و کارگاه‌هایی که در مدرسه جهادی خواندن برگزار کردیم، این قول را دادیم که انجمن ادبی بشاگرد را راه‌اندازی کنیم که با تلاش‌های دبیرکل نهاد و همکاران‌شان، این امر محقق شد تا بتواند در ادامه مسیر حرکت استعدادهای موجود در این منطقه، کمک بزرگی باشد.

وی با اشاره به حضور خود در بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان گفت: حدود سه سال است که طرحی را در بنیاد پیش‌برده‌ایم که بتوانیم ضمن شناسایی انجمن‌های ادبی در سراسر کشور، آنها را شناسنامه‌دار و شناسه‌دار کنیم. امروز حدود ۱۵۰۰ انجمن را در سراسر کشور شناسایی کردیم و با در یافت اطلاعات لازم، به آنها شناسنامه و شناسه اعطا کردیم. بر این اساس این انجمن‌ها در کنار عضویت در یک مجموعه بزرگ ادبی و فرهنگی، این امکان را دارند تا با اعلام نیازهای خود، از حضور استادانی که بنیاد به آنها معرفی می‌کند در منطقه خود بهره ببرند.

اختصاص بودجه‌ای برای حمایت از انجمن‌های ادبی کشور

معاون بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان ادامه داد: برای اولین بار توانستیم بودجه‌ای به صورت مصوب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این موضوع دریافت کنیم که البته به دلیل مشکلات مالی موجود، آن این بودجه مصب به صورت کامل اختصاص نیافت، اما توانستیم آن‌را برای اولین بار وارد نظام بودجه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد کنیم تا انجمن‌های ادبی بتوانند از این امکانات بهره ببرند. همچنین جایزه‌ای به نام «بهار» برای انجمن‌هایی که طرح‌های علمی و پژوهشی و یا زندگینامه شعرا و نویسندگان بومی منطقه خود را در حد یک کتاب کامل ارائه دهند، درنظر گرفته‌ایم تا ضمن ارائه برخی جوایز، از امکاناتی چون چاپ، نشر و توزیع این آثار بهره‌مند شوند.

محقق در ادامه با اعلام آغاز به کار رسمی انجمن ادبی قلم بشاگرد گفت: این انجمن که می‌تواند در شاخه‌های شعر، داستان و مستند نگاری فعالیت داشته باشد، اولین انجمن ادبی ثبت شده و شناسنامه دار شده منطقه بشاگرد است که امروز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز می‌کند و امیدواریم که در کنار سایر اقدامات مدرسه جهادی خواندن که زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور صورت گرفت، فضای جدیدی برای ظهور استعدادهای دیگر در این منطقه فرآهم کند.

در پایان این مراسم لوح شناسنامه رسمی انجمن ادبی قلم شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان توسط جواد محقق، معاون بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان با مدت اعتبار دوساله به سمیه عسگری به عنوان دبیر این انجمن اعطا شد تا این انجمن فعالیت‌های خود را به عنوان یکی از انجمن‌های ثبت شده آغاز کند.

جواد محقق نویسنده و پژوهشگر، محمد سرشار مدیر شبکه کودک، علی دانشور مدرس حوزه تصویرگری و گرافیک و سردبیر کیهان بچه‌ها، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد، مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی، امین متولیان معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، محمدهادی ناصری‌طاهری مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل، امیر جهانگیری مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی، اصغر گودرزی مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت‌ها، کاظم رستمی، مجری طرح «مدرسه جهادی خواندن»، حامد محقق از دست اندرکاران مدرسه جهادی خواندن، محمد صادق علیزاده دبیر فرهنگی روزنامه جام جم، پریسا سندسی، مریم زندی، عصمت گیویان و زهرا شعبان شمیرانی از مدرسان مدرسه جهادی خواندن، در سفری دور روزه به بشاگرد ضمن افتتاح دو کتابخانه در روستاهای محروم «سندرک» و «وی» در جریان فعالیت دیگر کتابخانه های این مناطق قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنها اقداماتی را صورت دادند که افتتاح انجمن قلم بشاگرد یکی از اقدامات این سفر دو روزه بود.