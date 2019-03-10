به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، راه‌های توسعه همکاری‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه آفریقا در دیدار «سارا آنیانگ اگبور» کمیسیونر منابع انسانی، علوم و فناوری اتحادیه آفریقا با حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

سالار آملی در این دیدار، نگاه وزارت علوم در همکاری علمی فناوری با آفریقا را «مثبت» خواند و با اشاره به پتانسیل‌ها و دستاوردهای علمی کشورمان، زمینه‌های همکاری دو طرف بویژه در حوزه‌های نانوفناوری، فناوری‌های زیستی، علوم مهندسی و هوافضا را بسیار مناسب ارزیابی کرد.

وی، آمادگی ایران را در زمینه انتقال تجارب و دستاوردهای علمی فناوری از جمله تبادل استاد و دانشجو، همکاری مشترک پژوهشی و آموزش‌های مهارتی در حوزه‌های مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه به کمیسیونر اتحادیه آفریقا اعلام کرد.

سارا آنیانگ اگبور، کمیسیونر منابع انسانی، علوم و فناوری اتحادیه آفریقا نیز در این دیدار پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران را «بسیار برجسته و قابل توجه» توصیف کرد و حضور قابل ملاحظه زنان در عرصه‌های مختلف علمی را «ستودنی» دانست.

وی با اشاره به دستور کار ۲۰۶۳ این اتحادیه برای ۵۰ سال آینده قاره آفریقا، زمینه را برای مشارکت ایران و دانشگاه‌های آن در تحقق این دستور کار مناسب دانست و خواهان حضور بیشتر ایران در آفریقا با تمرکز بر حوزه نانو فناوری، علوم زیستی، فناوری اطلاعات، دوره‌های مهارتی و شغلی و بهبود کیفیت آموزش شد.

در این دیدار ماهاما اودراگو مدیر منابع انسانی و علم و فناوری اتحادیه آفریقا و بلای کاسا رئیس دانشگاه پان افریکن، کمیسیونر اتحادیه را همراهی کردند.

همچنین رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، نماینده سازمان امور دانشجویان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، جامع علمی کاربردی و پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری برای همکاری با کشورهای عضو اتحادیه آفریقا اعلام آمادگی کردند.