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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹

رئیس جمهور لتونی:

روسیه ممکن است که به یک کشور اروپایی حمله کند

روسیه ممکن است که به یک کشور اروپایی حمله کند

رئیس جمهور لتونی گفت: روسیه سیاست تهاجمی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی خود در پیش گرفته است و ممکن است به یکی از کشورهای قاره اروپا حمله کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رایموند ویونیس» رئیس جمهور لتونی از کشورهای اروپایی درخواست کرد تا برای مهار مسکو متحد شوند.

ویونیس گفت: اخیراً روسیه سیاست تهاجمی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی خود در پیش گرفته است و ممکن است به یکی از کشورهای قاره اروپا حمله کند. ما با روسیه همسایه هستیم و منافع اقتصادی مشترک داریم، اما از طرف دیگر ما باید هوشیار باشیم. ما به یک عامل بازدارنده مطمئن نیاز داریم.

وی افزود که مسکو تأثیر زیادی بر ساکنین روس لتونی دارد و برخی از آنها در راه پیمایی ها علیه تغییر مدرسه‌های روسی به زبان لتونی شرکت می‌کنند.

رئیس جمهور لتونی همچنین یک بار دیگر ساخت خط لوله گاز جریان شمالی ۲ را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که این پروژه، یک پروژه ژئوپلیتیکی است.

کد مطلب 4564434

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