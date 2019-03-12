قیمت نفت بیش از ۱.۵ درصد جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز دوشنبه، با گفته‌های وزیر انرژی عربستان سعودی، خالد الفالح و حمایت او از کاهش تولیدات اوپک و عدم تغییر سیاست‌گذاری‌ها قبل از ماه جون، قیمت نفت خام بیش از ۱.۵ درصد جهش کرد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، در پایان معاملات امروز با ۸۴ سنت یا ۱.۲۸ درصد افزایش، در قیمت ۶۶.۵۸ دلار بسته شد.

قیمت نفت آمریکا، دابلیوتی‌آی، هم ۷۲ سنت یا ۱.۲۸ درصد جهش کرد و در قیمت ۵۶.۷۹ دلار بسته شد.

خالد الفالح به رویترز گفت: خیلی زود است که قبل از دیدار اعضای گروه در ماه جون، توافق کاهش تولید را تغییر دهیم.

اندرو لیپو، رئیس اتحادیه نفتی لیپو در هیوستون، می‌گوید: سعودی‌ها راهکاری فعالانه را برای متوازن کردن عرضه و تقاضا در پیش گرفته‌اند.

اعضای اوپک در ۱۷-۱۸ آوریل گرد هم جمع می‌شوند و قرار است در مورد سیاست‌گذاری تولید مذاکره کنند.