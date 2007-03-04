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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۰۹

600 نمازخانه و سرویس بهداشتی در استان تهران تجهیز می شود

مسئول گردشگری اداره میراث فرهنگی غرب استان تهران از تجهیز بیش از 600 نمازخانه و سرویس بهداشتی در مسیرهای مواصلاتی استان تهران خبر داد.

علی شیزری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برخی نمازخانه های موجود مناسب اقامه نماز نیستند و بعضی از توقفگاه ها نیز فاقد نمازخانه هستند به همین دلیل در آینده نزدیک نمازخانه های موجود بهسازی و تجهیز می شوند و در نقاط مورد نیاز هم نمازخانه احداث می شود که البته کار احداث بخشی از آنها  قبلا آغاز شده است.

وی افزود: سرویس های بهداشتی نیز در نقاط مورد نیاز بهسازی و تجهیز خواهند شد و کار ساخت سرویس بهداشتی که از مدت ها قبل در دست اجراست  تا روزهای آتی به بهره برداری می رسد.

شیزری تاکید کرد: تیم های ویژه بازرسی در ایام تعطیلات از نمازخانه ها ، سرویس های بهداشتی بازدید خواهند کرد و از شهروندان و مسافران توقع می رود مسائل مربوط به این اماکن را رعایت کنند.

کد مطلب 456684

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