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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۲

مهر خبر می‌دهد؛

برخی کالاهای اساسی به اولویت یک دریافت ارز بازگشت

برخی کالاهای اساسی به اولویت یک دریافت ارز بازگشت

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواستاربازگشت برخی کالاهای اساسی به اولویت یک کالایی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، بازگشت برخی کالاهای اساسی به اولویت یک کالایی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است:

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز

پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ در مورد «ساماندهی و مدیریت بازار ارز» مبنی بر تغییر گروه کالایی ۱۰ ردیف کد تعرفه جدول پیوست، با توجه به درخواست مجدد وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۰۲۰/۲۴۰۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ با موضوع تغییر مجدد گروه کالایی ۸ ردیف کد تعرفه جدول زیر و نیز مدیریت و تنظیم بازار شب عید، خواهشمند است دستور فرمائید گروه کالایی جدول و اقلام ذیل مانند روال سابق جزو گروه کالایی ۱ قرار گیرد.

رضا رحمانی

بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در نامه‌ای اعلام کرده است:

پیرو بخشنامه شماره ۳۵۵/۹۷/۱۴۶۲۶۸۱ مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ ضمن ارسال فهرست آخرین ویرایش گروه‌های کالایی تا تاریخ ۹۷/۱۱/۶ موضوع نامه شماره ۶۰/۲۹۲۰۷۷ مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۳۲۴۶۹۹ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دفتر مزبور منضم به نامه شماره ۶۰/۳۲۲۵۳۱ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به انضمام جدول حاوی گروه‌های کالایی جدید مربوط به ۸ ردیف تعرفه جهت آگاهی و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد.

علی وکیلی

سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

همچنین در نامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال شده، آمده است:

سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان

پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۳۲۲۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقلام موضوع تبصره (۱) ماده (۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ / ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیئت محترم وزیران موضوع تغییر مجدد گروه کالایی هشت ردیف کد تعرفه مطابق جدول ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع‌رسانی گردد.

سید مهدی نیازی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

کد مطلب 4566903

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