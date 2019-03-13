برخی کالاهای اساسی به اولویت یک دریافت ارز بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، بازگشت برخی کالاهای اساسی به اولویت یک کالایی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است:

جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز

پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ در مورد «ساماندهی و مدیریت بازار ارز» مبنی بر تغییر گروه کالایی ۱۰ ردیف کد تعرفه جدول پیوست، با توجه به درخواست مجدد وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۰۲۰/۲۴۰۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ با موضوع تغییر مجدد گروه کالایی ۸ ردیف کد تعرفه جدول زیر و نیز مدیریت و تنظیم بازار شب عید، خواهشمند است دستور فرمائید گروه کالایی جدول و اقلام ذیل مانند روال سابق جزو گروه کالایی ۱ قرار گیرد.

رضا رحمانی

بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در نامه‌ای اعلام کرده است:

پیرو بخشنامه شماره ۳۵۵/۹۷/۱۴۶۲۶۸۱ مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ ضمن ارسال فهرست آخرین ویرایش گروه‌های کالایی تا تاریخ ۹۷/۱۱/۶ موضوع نامه شماره ۶۰/۲۹۲۰۷۷ مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۳۲۴۶۹۹ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دفتر مزبور منضم به نامه شماره ۶۰/۳۲۲۵۳۱ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به انضمام جدول حاوی گروه‌های کالایی جدید مربوط به ۸ ردیف تعرفه جهت آگاهی و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد.

علی وکیلی

سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

همچنین در نامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال شده، آمده است:

سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان

پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۳۲۲۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقلام موضوع تبصره (۱) ماده (۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ / ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیئت محترم وزیران موضوع تغییر مجدد گروه کالایی هشت ردیف کد تعرفه مطابق جدول ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع‌رسانی گردد.

سید مهدی نیازی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات