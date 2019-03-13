به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌داستان «پسران سالخورده» نوشته حسام‌الدین مطهری به‌تازگی توسط نشر اسم منتشر و راهی بازار نشر شده است.

پیش از این کتاب، رمان‌های «کلت ۴۵» و «تذکره اندوهگینان» و مجموعه‌داستان «درختِ بِه» از مطهری منتشر شده است.

در داستان‌های این کتاب، مضامینی چون رویارویی با خود، مقاومت برابرِ عُرف و شکست‌پذیری انسان برابر اجتماع مطرح شده است. نویسنده نیز می‌گوید هر یک از این داستان‌ها دریچه‌ای است رو به یک جهانِ داستانی و نگرشِ اخلاق‌گرایانه به پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعِ امروزِ ایران.

داستان‌های پسرانِ سالخورده خرده‌روایت‌هایی درونی-روانی هستند و بیش از آنکه راویِ یک بُرشِ زمانی باشند، تصویرهایی با جزئیات زیاد را از یک جهان ارائه می‌کنند.