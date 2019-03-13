به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل نامه عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات لایحه بودجه سال ۹۸ به شرح زیر است:

اصلاحاتی که در جلسه مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر اعلام نظر می‌کند:

۱- در جز ۴ بند الحاقی دو تبصره ۴ ایراد شورای نگهبان کماکان باقی است و لازم است در بودجه سال ۹۸ بازپرداخت تسهیلات برداشته شده از صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ ذکر گردد.

۲- ایراد تبصره ۱۶ در خصوص تبعیض ناروا و مشمول اطلاق آن به کسانی که عذر موجه ندارند و نیز بانک‌های خصوصی باقی است.

۳- در تبصره ۱۸ با توجه به عدم تأیید اساسنامه صندوق نامه مذکور در شورای نگهبان، ایراد باقی است.

به گزارش مهر، شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، از ۱۲ مورد ایراد قبلی ۹ مورد را تائید و ۳ مورد را مجدداً به مجلس اعلام کرد.



مطابق قانون اساسی و با توجه به تصمیم روز چهارشنبه نمایندگان مردم، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور رفع اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.