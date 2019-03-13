خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: درباره رابطه آمریکا با داعش بسیار سخن گفته شده است؛ از مواضع برخی منابع عراقی مبنی بر کمک‌های واشنگتن به تکفیری‌ها زمانی که در منطقه‌ای گرفتار می‌شدند تا انداختن کمک برای آنها که معمولاً با این توجیه که اشتباهی شده است، انجام می‌شد.

از اخبار مربوط به هلی برن های آمریکا در مناطقی که قبلاً تحت اشغال داعش در عراق بود تا اخباری که مربوط به بازداشت ابوبکر البغدادی سرکرده داعش از سوی نظامیان آمریکایی در عراق و انتقال آن به پایگاهی در سوریه بود.

این موضوع زمانی قابل تأمل تر به نظر می‌رسد که رابطه داعش و آمریکا را مرور کنیم و اظهارات مایکل فلین رئیس سابق آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا را یادآوری کنیم که وی اعلام کرده بود: «جنبشهای تکفیری زاییده سیاستهای مبتنی بر جهل و بی تجربگی نیست بلکه نشأت گرفته از تصمیماتی بود که با آگاهی و عزم و اراده و بطور قاطع توسط واشنگتن اتخاذ شد مایکل فلین: جنبشهای تکفیری زاییده سیاستهای مبتنی بر جهل و بی تجربگی نیست بلکه نشأت گرفته از تصمیماتی بود که با آگاهی و عزم و اراده و بطور قاطع توسط واشنگتن اتخاذ شد . آمریکا در سال ۲۰۱۲ به انتقال سلاح و رساندن آن به گروهک‌های تکفیری افراطی و القاعده در عراق کمک می‌کرد».

در شرایطی که جنگ با داعش در آخرین منطقه تحت کنترل آنها در شرق سوریه به پایان خود نزدیک می‌شود؛ هشدارها درباره انتقال داعشی ها به ویژه سرکرده‌های آنها به مناطق بحران زده دیگر در منطقه و دنیا افزایش پیدا کرده است.

«عمر معربونی» سرتیپ بازنشسته لبنانی در گفتگویی با اسپوتنیک درباره اقدام خطرناک انتقال سرکرده‌ها و اعضای داعش از سوریه پس از پایان کار تروریست‌های داعش در الباغوز در حومه دیرالزور هشدار داد.

وی افزود: «اطلاعات دقیقی از آنچه به پایان داعش منجر شد وجود ندارد به ویژه که آمریکایی‌ها مشکوک هستند و اعضای این گروه را برای استفاده به اماکن دیگر منتقل می‌کنند. اسناد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که اعضا و سرکرده‌های داعش از طریق بالگرد و دیگر وسایل منتقل شده‌اند. داعش از نظر عملیاتی به زودی تمام می‌شود و مناطق بحران زده بسیاری در دنیاست که امکان انتقال سرکرده‌ها و اعضای این گروه به این مناطق وجود دارد به ویژه که آمریکایی‌ها اهدافی چه در عراق و سوریه و چه در دیگر منطقه و دنیا دارند که به دنبال تحقق یافتن آن با این داعشی ها هستند. شبه جزیره سینای مصر و کشورهای آفریقایی همانند الجزایر و نیجریه از مناطق احتمالی هستند که داعشی ها به آنها منتقل شوند شبه جزیره سینای مصر و کشورهای آفریقایی همانند الجزایر و نیجریه از مناطق احتمالی هستند که داعشی ها به آنها منتقل شوند.

وی درباره خروج آمریکا از سوریه نیز آنگونه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است، بیان کرد: از لحظه اول من قانع نشده‌ام که ترامپ این تصمیم را اجرایی کند و علت قانع نشدن من از یک موضوع اساسی نشأت می‌گیرد زیرا آمریکا هنوز اهدافی در سوریه دارد که می‌تواند با آنچه نیروهای سوریه دموکراتیک نامیده می‌شوند، محقق کند و در راستای تلاش‌های تجزیه طلبانه از طریق «قسد» حرکت کند و این محتمل است.

معربونی افزود: وجود ۴۰۰ نظامی آمریکایی سرپوش سیاسی برای مدتی نه چندان کوتاه برای کردهای جدایی طلب ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: طرح آمریکا در منطقه و به ویژه در سوریه به پایان ناخوشی برای آمریکا و متحدانش رسیده است اما هنوز آمریکا امکانات و ادواتی دارد که می‌تواند صحنه را تغییر دهد. آمریکا هم اکنون به ابزارهای تحریم‌های اقتصادی برای فشار بر دولت و ملت سوریه برای تحقق اهدافش که با اقدامات نظامی و تروریست‌ها از کسب آن عاجز بوده، روی آورده است».

بر کسی پوشیده نیست که هدف از شکل گیری داعش ایجاد آشوب و بلوا و برهم زدن امنیت و ثبات در کشورهای عربی و اسلامی است. یکی از اسناد منتشر شده توسط آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نشان می‌دهد که تشکیل داعش در سوریه به سیاست غرب در این منطقه کمک می‌کند.

در همین راستا یکی از اسناد پنتاگون ثابت می‌کند ائتلاف شکل گرفته به رهبری آمریکا؛ قبلاً از پیدایش یک امارت سلفی تندرو در منطقه به عنوان ابزاری برای در هم شکستن قدرت بشار اسد و پیشگیری از نفوذ راهبردی ایران استقبال کرده بود.

به هر حال آمریکا برای پیشبرد اهداف و در راستای حفظ منافع خود و حمایت از تل آویو و ضربه زدن به مخالفان سیاست‌های خود از هیچ اقدامی اعم از جنگ افروزی تا ویران کردن شهرها و کشتار غیرنظامیان دریغ نکرده و نمی‌کند و شرایط افغانستان و عراق، سوریه، یمن و بسیاری مناطق دیگر گواه این مدعاست.

آمریکایی‌ها حضور غیرقانونی در سوریه دارند و دولت سوریه و مقامات سوریه بارها خواستار خروج آمریکایی‌ها شده‌اند.

اهداف آمریکایی‌ها از انتقال تروریست‌ها

«محمد ماهر موقع» نماینده پارلمان سوریه در گفتگو با مهر اعلام کرد: «حضور نیروهای آمریکایی در سوریه غیر قانونی و نامشروع است و بدون موافقت دولت سوریه انجام شده است و این برخلاف قوانین بین المللی مبتنی بر احترام به حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل متحد است از همین منظر روسیه بارها از واشنگتن خواسته است که نیروهای خود را از اراضی سوریه خارج کند به ویژه اینکه نیروهای آمریکایی از گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در سوریه حمایت می‌کنند. هدف آمریکا از حمایت از تروریست‌ها و انتقال آنها به مناطق امن، نابودی منطقه و گسترش تروریسم و افراط گرایی در راستای خدمت به توطئه صهیونیستی- آمریکایی در منطقه است.»

پر واضح است که آمریکا از طریق طرح‌های خود به دنبال این است که بی ثباتی در منطقه ادامه داشته باشد و این پس از تلاش‌های ارتش سوریه و متحدانش در جنگ علیه تروریستهاست. طرح و سیاست آمریکا در مناطق مختلف دنیا بهره برداری از تروریسم است و براساس منافع خود به تروریست‌ها نقش می‌دهد تا کشورها و ملت‌هایی که زیر بار سیاست‌های آمریکایی‌ها نمی‌روند را تحت فشار قرار دهد. آمریکا از گروه‌های مختلف اعم از جبهه النصره و داعش برای رسیدن به اهداف خود بهره برداری می‌کند.

در پایان می‌توان گفت که بر احدی پوشیده نیست که واشنگتن و مزدورانش به وجود آورنده تروریست‌ها هستند و در شرایطی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند از تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود بهره برداری می‌کنند و ائتلاف موسوم به ضد داعش و عملکرد آن گواه آن است؛ زیرا جنگنده‌های این ائتلاف زیر ساختهای سوریه را نابود و غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند و این در حالی است که تروریست‌ها را هدف قرار نمی‌دهند.