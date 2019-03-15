کتاب خدای مهربان و مسئله شر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله شر از مسائل مهم، دیرینه اما پویایی است که همواره ذهن بشر را درگیر داشته است. این مسئله در طول تاریخ نه تنها برای فلاسفه و اندیشمندان مطرح بوده، بلکه مسئله‌ای است که برای عموم مردم هم همواره پرسش برانگیز بوده است؛ چرا که هر انسانی در زندگی خود درد و رنج را به نوعی تجربه می‌کند.

انسان‌ها با خود به درد و رنج مبتلا می‌شوند یا شروری را مشاهده می‌کنند که دیگران به آن مبتلا می‌شوند؛ این هر دو مورد، خود دردآور است. به راستی فلسفه وجودی شر چیست؟

هدف از نگارش این اثر، بررسی تطبیقی راه حل های ارائه شده در حل مسئله شر از سوی دو فیلسوف شهیر سهروردی و سوئین برن است؛ اما به نظر می‌رسد پیش از ورود به دیدگاه‌های آن دو، لازم است به مهمترین و اثرگذارترین راه حل‌های ارائه شده در حل این موضوع، در طول تاریخ فلسفی و کلامی اشاره شود.

در فصل اول کتاب با رویکردی مساله محور راه حل‌های ارائه شده در مبحث شر بیان شده و سپس دیدگاه دو فیلسوف در دو فصل مجزا بررسی و ارزیابی گردیده و در واپسین فصل آرای آن دو در حل این مسئله، به گونه تطبیقی بررسی و ارائه شده است.

کتاب خدای مهربان و مسئله شر (مسئله شر؛ معضلات، رویکردها و راه‌حل‌ها) تألیف مریم سلگی و قاسم پورحسن به هم انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی در ۴۲۰ صفحه به بهای ۴۵۰ هزار تومان در سال جاری منتشر شد.