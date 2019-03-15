ساخت ۹ پل بر روی آبنماهای محور جاسک - میناب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح جمعه در حاشیه بازدید از جاده و محور جاسک میناب گفت: راه‌ها نقش اساسی در توسعه یک شهرستان در همه زمینه‌ها، جذب گردشگر، مهمانان نوروزی، رفاه بیشتر مردم و شهروندان در رفت و آمدهای به مرکز استان، حضور سرمایه گذاران دارند.

رادمهر در خصوص بهسازی جاده و محور جاسک به میناب بیان داشت: محور جاسک به میناب تعریض و بهسازی شده و برای پایان آن تنها ۲ کیلومتر باقیمانده که در حال اجرا است.

فرماندار شهرستان جاسک عنوان کرد: در محور جاسک به میناب به دلیل قرار گرفتن جاده در دو طرف کوه و دریا ۲۹۶ پل بزرگ و کوچک وجود دارد که اجرا شده است، که از این تعداد فقط ۹ نقطه به صورت آبنما جا نمایی شده است، که در برخی مواقع با طغیان رودخانه موجب مسدود شدن چند ساعتی محور اصلی می‌شود و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت جهت ساخت آنها نیز تأمین اعتبار شده و پیمانکار هم از طریق مناقصه تعیین شده است.

وی افزود: در محور جاسک کنارک نیز ۳۵۳ پل کوچک و بزرگ وجود دارد که آخرین پلی که موجب مسدود شدن راه مواصلاتی بود، در محدوده روستای «کاشی» بخش لیردف شهرستان جاسک انتهای حوزه استحفاظی استان هرمزگان است که عملیات ساخت آن به پایان رسیده و در این محور هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

رادمهر تصریح کرد: در حوزه راه جاسک به بشاگرد نیز ۸۶ پل‌های کوچک و بزرگ مثل پل «کوئیک» ساخته شده که در سال گذشته به بهره برداری رسید و تنها پل در این محور در حوزه راه‌های جاسک که باعث مسدود شدن راه در مواقع طغیان رودخانه می‌شود، پل معروف به «شریفی» بوده که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.