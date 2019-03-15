ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام هویت معتبر در فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و در چند جلسه نیز مورد بررسی قرار گرفته، گفت: هدف از ایجاد این نظام استقرار زیست بوم زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم و پویا با رعایت حقوق فردی و اجتماعی در فضای مجازی است.
وی ادامه داد: این موضوع که زمینه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه را بین کاربران فضای مجازی فراهم میکند باعث توسعه کسب و کارهای دیجیتال، رسانهها و خدمات اداری دولتی خواهد شد.
فیروزآبادی با بیان اینکه در این سند سطوح تأمین اطلاعات هویت دیجیتالی را به تناسب نوع تعامل کاربر، صیانت از حریم شخصی افراد و حقوق عمومی جامعه دیدهایم اضافه کرد: در صورتی که این سند تصویب شود میزان اطلاعاتی که نیاز است یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد بر اساس اطلاعات مورد اعتماد ارائه خواهد شد.
وی گفت: بحث این است که ما قصد داریم زمینهای را فراهم کنیم که در مناسبات و تعاملات اداری نیاز نباشد که از مدارک تکراری استفاده کنیم و هم بخش دولتی و خصوصی تنها به اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی داشته باشند.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه دسترسی به این اطلاعات بر اساس سطوح تعیین شده مورد اعتماد خواهد بود، گفت: در این صورت اگر ما بتوانیم این سند را به طور شبکه ای در کل کشور حاکم کنیم کسب و کارها به شدت توسعه پیدا خواهند کرد.
وی نظام هویت معتبر را یکی از مجموعههای نظام حکمرانی فضای مجازی عنوان کرد و افزود: این موضوع به عنوان اولین دستورکار در دست بررسی و تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار دارد.
به گفته وی، تأمین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسههای فضای مجازی، رعایت امنیت اطلاعات هویت در این فضا، اعطای گواهی موثق، مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی و نیز تعامل پذیری از جمله موضوعات مورد بحث در این سند در فضای مجازی خواهد بود.
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