سازمان اوقاف حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه در پی وقوع حمله‌ تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند، با صدور اطلاعیه‌ای این حادثه تروریستی را که به شهادت و مجروحیت جمعی از نمازگزاران انجامید محکوم کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:



حمله به مساجد مسلمین در اقصی‌نقاط جهان برنامه‌ی شومی است که از سوی تروریست‌های مزدور و اربابان مستکبرشان برای ایجاد رعب و شکاف در صفوف مسلمین جهان و طرح‌ریزی گردیده و هر از چند گاه به دست ایادی استکبار جهانی در جای‌جای جهان اجرا می‌شود و بر کسی پوشیده نیست که حمله‌ی ددمنشانه‌ی امروز به دو مسجد در کشوری دوردست در شرق دور چون نیوزیلند نیز از همین دست حملات محسوب می‌شود. ولی تجربه‌ی تاریخی قرن اخیر نشان داده است که هر گروه و فرقه یا هر نظام سلطه‌ای در هرجای دنیا کمر به دشمنی با اسلام بسته‌اند نه‌تنها از قصد شوم خود نتیجه‌ای نگرفته‌اند، به‌حکم «عدو شود سبب خیر...»، همدلی و انسجام امت اسلام در آن مناطق مستحکم‌تر هم شده است.

بدینوسیله فاجعه‌ حمله‌ تروریستی به دو مسجد در کشور نیوزیلند را که به شهادت و مجروحیت جمعی از مسلمانان و نمازگزاران انجامید شدیداً محکوم کرده برای شهدای این فاجعه مقام رفیع و حشر با شهدای اسلام و برای مجروحین شفای عاجل و عافیت روزافزون مسئلت می‌نماید.

