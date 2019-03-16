درخواست کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای رسیدگی به جنایات جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوانیوز، کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار ادامه تحقیقات دادگاه بین المللی کیفری درباره جنایات جنگی در این کشور شد.

در همین ارتباط نیز، «بلال صدیقی» سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دادگاه بین المللی کیفری خواسته است تا به تحقیقات همه جانبه خود درباره جنایات جنگی ادامه دهد.

به گفته صدیقی، در پانزده سال گذشته نظامیان خارجی، نیروهای افغان و مخالفان مسلح دولت افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند که این جنایات نیازمند بررسی و پیگرد است.

پیش از این «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا گفته بود که کشورش به بازرسان دادگاه لاهه (دادگاه بین المللی کیفری) اجازه نخواهد داد برای تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان به آمریکا سفر کنند.

آمریکا از سال ۲۰۰۱ با لشکرکشی به افغانستان مدعی مبارزه با تروریسم شد، اما افغانستان همچنان پس از نزدیک به ۱۸ سال صحنه بی‌ثباتی‌های امنیتی و سیاسی گسترده است.