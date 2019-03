«آخرین معامله» در «جام جهان نما» جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، «آخرین معامله» (One Last Deal) جدیدترین ساخته کلوس هارو (Klaus Härö) در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در می‌آید. این فیلم در مدت کمی پس از تولید خود توانسته است در جشنواره‌های تورنتو، پالم اسپرینگز، گوته بورگ روی پرده برود و توجه منتقدان را به خود جلب کند.

هارو با فیلم‌هایی مانند «الینا» (Elina: As If I Wasn't There)، «مادر من» (Mother of Mine) و «نامه هایی به پدر ژاکوب» (Letters to Father Jacob) در دوره‌های گذشته جشنواره جهانی فیلم فجر و نیز جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان حضور داشته و توانسته است در بخش‌های مختلف جایزه دریافت کند.

«آخرین معامله» که در بخش «جام جهان نما» (جشنواره جشنواره‌ها) سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر روی پرده خواهد رفت، روایتگر داستان پیرمردی متبحر در شناخت آثار نقاشی است. وی در جریان یک حراجی محلی تابلویی با ارزش را کشف می‌کند اما هیچکس نمی‌خواهد ارزش کشف او را باور کند.

بخش «جام جهان نما» ویژه آثاری از ایران و جهان است که پیش از این حضور موفقیت آمیزی در جشنواره‌های جهان داشته‌اند. این بخش در جشنواره جهانی فیلم فجر مشمول رقابت نمی‌شود.

سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.