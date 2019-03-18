راهنمای زائران حریم رضوی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راهنمای زائران حریم رضوی» تألیف «زهرا افشار تربتی» با موضوع زندگی نامه حضرت رضا (ع)، زیارت و آداب و رسوم آن، معرفی بست‌ها، صحن‌ها، رواق‌های حرم مطهر رضوی، روضه منوره، بخش‌های مختلف خدماتی حرم مطهر و زیارت منتشر شده است.

در این کتاب ۳۱۱ صفحه‌ای، عکس‌های گوناگونی از صحن‌ها، رواق‌ها و بخش‌های مختلف حرم مطهر امام رضا (ع) توسط مسعود نوذری، سیدعلی حسینیان نسب و سعید محمودی ازناوه ثبت شده است.

زندگی نامه، زیارت نامه امام رضا (ع) به همراه آداب زیارت حضرت در سرفصل زیارت، معرفی بست‌های حرم مطهر شامل شیخ حر عاملی، نواب صفوی، شیخ طوسی، شیخ طبرسی و شیخ بهایی، رواق‌های حرم مطهر رضوی از قبیل دارالحکمه، دارالضیافه، دارالسعاده، الله وردیخان، دارالفیض، شیخ حر عاملی، دارالحجه و امام خمینی (ره) و.. به همراه نقشه و مسیر تشرف این کتاب گنجانده شده است.

همچنین در سرفصل کتاب «راهنمای زائران حریم رضوی» روضه منوره، توضیحات تاریخی از سنگ مزار و ضریح حضرت رضا (ع)، گنبد و مناره حرم مطهر، متن زیارت امین الله، زیارت جامعه کبیره، زیارت عاشورا و نماز جعفر طیار نیز در کتاب ارائه شده است.

دفتر نگهداری اشیای گمشده، دفتر پیداشدگان و خدمات مادر و کودک، دفتر امانات نقدی و غیرنقدی، دارالشفاء، دفتر نذورات و… از جمله خدمات آستان قدس رضوی است که در بخش خدمات رفاهی زائران کتاب «راهنمای زائران حریم رضوی» به آنها پرداخته شده است.

همچنین در این کتاب، احادیث رضوی و اشعار رضوی از شاعرانی همچون رضا عابدین زاده، حاج غلامرضا سازگار، سید حمیدرضا برقعی، زنده یاد غلامرضا شکوهی، حبیب الله چایچیان، مصطفی محدثی خراسانی، سعید بیابانکی و.. در صفحات گوناگون کتاب به چشم می‌خورد. بخش‌هایی از زندگی‌نامه یاران حضرت و شخصیت‌های معاصر در باب زیارت امام رضا (ع)، مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی، موزه‌ها و.. دیگر محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهد.

کتاب «راهنمای زائران حریم رضوی» در قطع پالتویی، با شمارگان سه هزار نسخه و با قیمت ۱۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات به نشر منتشر شده است.