افقهای جدید برای درک بهتر بیماریهای ناشی از فشار روحی

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیده سی و دومین جشنواره خوارزمی موفق به کشف رابطه زیست شناسی و طب فشارهای روحی و اختلالات مربوط به آن شد. این تحقیقات در گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه حائز رتبه شد.

فعالیت‌های پژوهشی پروفسور کروسوس به طور عمده در زیست شناسی و طب فشارهای روحی و اختلالات مربوط در بدن انسان و فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA) و نیز عملکردهای مولکولی هورمون اصلی محور فوق یعنی کورتیزول است.

کروسوس روی نقش‌های کلیدی واسطه‌های فشارهای روحی در سازگاری‌های انسان با محیط از طریق فرآیندهای غدد درون ریز، رفتاری و فیزیکی- انرژتیک کار کرده و همچنین در شناخت عملکردهای بیماری زایی این واسطه‌ها در ایجاد مهمترین آسیب‌های جوامع امروزی با آمارهای بالای مرگ و میر، نقشی تعیین کننده داشته است. این تحقیقات کروسوس منجر به دریافت جایزه خوارزمی وی شده است.

کروسوس همچنین سهمی بسزایی در افزایش درک از رفتارهای مولکولی گلوکوکورتیکوییدها و اثرات آنها بر ژنوم و اپی ژنوم داشته است که مشخص کننده شرکت داشتن آنها در فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی انسانی است. در مقام عمل و درون ریزی محور HPA، مانند سندروم کوشینگ و بیماری آدیسون نقشی مفید و تعیین کننده داشته است.

کارهای تجربی کروسوس افق‌های جدیدی را برای درک بهتر دانشمندان از گستره وسیعی از بیماری‌های پیچیده انسان که ناشی از فشارهای روحی انسان هستند، گشوده است. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به افسردگی‌های مالیخولیایی، فصلی، پس از زایمان و بعد از تروما، اختلالات اشتها، سندروم بسیار شایع چاقی استئوسارکوپنی – متابولیک، بیماری‌های روان تنی، اختلالات خواب، بیماری‌های التهابی – خود ایمنی و بیماری‌های آلرژیک اشاره کرد.

تأثیر تحقیقات کروسوس در طیف وسیعی از علوم زیست پزشکی و طب نظیر طب اطفال، طب داخلی، روانپزشکی، روانشناسی، آلرژی، طب خواب، طب روان تنی، تولید مثل و سرطان شناسی گسترده است.

پروفسور کروسوس متخصص اطفال و غدد درون ریز، دارنده صندلی یونسکو در سلامت نوجوانان، مدیر مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه بهداشت و درمان مادران و کودکان در دانشگاه ملی و مدرسه پزشکی کاپویر در دانمارک است. وی رئیس سابق اولین بخش طب اطفال NDUA و رئیس بخش اطفال و غدد درون ریز تولید مثل مؤسسه ملی سلامت کودکان و توسعه انسانی بود. کروسوس جوایز بیشماری از جمله جایزه فرد کاندرا کوخ کسب کرده است. همچنین یکی از اعضای آکادمی اروپا و آکادمی ملی پزشکی آمریکا است.

پروفسور کروسوس دارای بیش از هشتصد مقاله بوده و در تألیف کتب پزشکی زیادی مشارکت داشته است.