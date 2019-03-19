به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظامی مشترک ایران و عراق روز دوشنبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد و در این نشست بر تقویت همکاری‌های سه جانبه تأکید شد.



در این دیدار، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سپهبد عثمان الغانمی رئیس ستاد مشترک ارتش عراق و شماری از فرماندهان نظامی دو کشور و همچنین عماد علی عبدالله ایوب وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه نیز حضور داشتند، تازه‌ترین تحولات میدانی سوریه، راه‌های تقویت هماهنگی بین سه کشور و تأثیرات مثبت آن بر عملیات مبارزه با تروریسم از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گفت.



بشار اسد رئیس جمهور سوریه در این دیدار تأکید کرد روابط سوریه با ایران و عراق رابطه‌ای مستحکم است که در طول جنگ (علیه تروریسم) تقویت شد.

وی افزود در این جنگ خون نیروهای مسلح سوریه، ایران و عراق در مقابله با تروریسم و مجریان آن با هم آمیخته شد.



بشار اسد تأکید کرد این دیدار بیانگر اصولی مشترک از جمله عزت و کرامت است که ملت‌های ما به آن آراسته هستند و ما به اصول افتخار می‌کنیم. این دیدار مشترک همچنین نشان می‌دهد عرصه نبرد و دشمن ما (سه کشور) مشترک است.



سرلشکر باقری نیز در این دیدار تأکید کرد مبارزه با تروریسم و دفاع از سوریه، دفاع همزمان از ایران و عراق است چرا که تروریسم خطری برای هر سه کشور و کل منطقه است، به همین خاطر کشورها و ملت‌های منطقه باید تلاش‌های خود را برای مبارزه با تروریسم و مقابله با آن هماهنگ و متحد سازند.



سپهبد الغانمی نیز در این دیدار تصریح کرد عراق، عمق سوریه و سوریه، عمق عراق است و مرزهای بین دو کشور هرگز مانعی در مقابل اتحاد دو ملت برادر که تاریخ، جغرافیا، آداب و رسوم و سرنوشت مشترک دارند، نشده است و نخواهد شد. وی تأکید کرد نیروهای عراقی به مبارزه با ترویست ها در مرزهای عراق و سوریه ادامه می‌دهند و در این خصوص با نیروهای مسلح سوریه کاملاً هماهنگ هستند.



بشار اسد در جریان نتایج نشست‌های فرماندهان نظامی سه کشور و تصمیمات اتخاذ شده در آن قرار گرفت و بر اهمیت ادامه هماهنگی و همکاری‌های سه جانبه به منظور محقق کردن منافع و اهداف مشترک تأکید کرد.