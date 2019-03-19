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۲۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

دبیر ستاد خدمات سفر نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد؛

فعالیت ۵۳ مرکز دیالیز خراسان رضوی در ایام نوروز

فعالیت ۵۳ مرکز دیالیز خراسان رضوی در ایام نوروز

مشهد- دبیر ستاد خدمات سفر نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فعالیت ۵۳ مرکز دیالیز در استان ویژه ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مرتضی احتشام فر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: از مجموع ۶۸ بیمارستان در استان خراسان رضوی، ۳۶ بیمارستان در مشهد فعال است و براساس برنامه ریزی ها تمامی مراکز درمانی برای ارائه خدمات به بیماران در آمادگی کامل هستند.

وی افزود: ۲۲۳ پایگاه اورژانس ۱۱۵ با یک هزار نیروی فنی و ۲۴۸ آمبولانس در جاده‌ها و مناطق شهری آماده خدمت رسانی هستند و به خصوص در ایام تحویل سال، روز طبیعت و چهارشنبه سوری آمادگی بیشتری برای ارائه خدمت دارند.

دبیر ستاد خدمات سفر نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: داروخانه‌ها در ایام نوروز فعالیت خواهند داشت و ۷۰ داروخانه و ۶۳ آزمایشگاه شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند و با درخواست ۱۲۴ داروخانه دیگر برای فعالیت موافقت شده است.

وی گفت: هماهنگی‌های لازم برای تأمین دارو و تجهیزات انجام شده است و برای پیشگیری از مشکلات بیماران دیالیزی، ۵۳ مرکز دیالیز در سطح استان فعال خواهد بود و ۲۶ مرکز در مشهد با ۶۹۳ تخت دیالیز شبانه روزی آماده ارائه خدمت به بیماران دیالیزی است، همچنین برای حوادث غیر مترقبه ۴ بالگرد در شهرهای سبزوار، گناباد، نیشابور و مشهد آماده باش هستند.

احتشام فر گفت: نشانی تمام مراکز خدمات درمانی فعال و بیمارستان‌ها بر روی سایت خدمات نوروزی دانشگاه اطلاع رسانی شده و همچنین نشانی این مراکز در پوسترها و مراکز پر تردد به مسافران اعلام خواهد شد.

دبیر ستاد خدمات سفر نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: از امروز ۲۸ اسفند طرح ویژه نوروزی این دانشگاه آغاز شد و تا ۱۷ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4572167

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