۸ مصدوم حادثه چهارشنبه سوری درآمل روانه بیمارستان شدند

دکترشهرام کاشانی سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهردر آمل اظهار داشت: همه مصدومان حادثه چهارشنبه سوری در بخش اورژانس بیمارستان ۱۷ شهریور اکنون تحت مداوای سرپایی قرار دارند.

وی ادامه داد، که بیشتر مراجعه کنندگان حادثه چهارشنبه سوری از ناحیه دست وپا دچار مصدومیت‌های جزئی شدند که درمان آنها توسط پزشکان معالج بیمارستان ۱۷ شهریورآمل ادامه دارد.

رئیس بیمارستان ۱۷ شهریورآمل تصریح کرد، که خوشبختانه حادثه‌های چهارشنبه سوری امسال درآمل درمقایسه با سال‌های قبل کمتر شده و درصد مصدومیت نیز کمتر شده است.

در چهارشنبه سوری سال گذشته ۱۳۲ مورد مصدومیت در مازندران اتفاق افتاد که از نظر تعداد مصدومان به نسبت سال ماقبل آن کمتر شد اما از نظر شدت مصدومیت ۳۲ درصد افزایش داشت.