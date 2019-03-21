تعاملات مرزی ایران و جمهوری آذربایجان مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، در جشن مشترک نوروزی ۹۸ مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان؛ تاریخ، فرهنگ و اشتراکات دینی وجود دارد.

وی افزود: امروز تعامل مطلوبی میان دو کشور حاکم است و مرزبانان از مرزهای مشترک به وسعت ۷۵۹ کیلومتر با هوشیاری کامل حراست و پاسداری می‌کنند.

فرمانده مرزبانی کشور بیان کرد: ما مدت ۵ سال است که نوروز را در مرزهای مشترک جشن می‌گیریم؛ سال ۹۴ در مرز پاکستان، سال ۹۵ در مرز اقلیم کردستان، سال ۹۶ در مرز ترکمنستان، سال ۹۷ در مرز عراق و در سال ۹۸ این جشن نوروزی مشترک در مرز ایران و آذربایجان برگزار شد.

این مقام ارشد مرزبانی خاطرنشان کرد: برگزاری این جشن چیزی نیست جز مودت، دوستی و یکدلی بین مرزبانان دو کشور، این جشن نوروزی مشترک بیانگر؛ دیپلماسی مرزی دو کشور است که می‌تواند الگوی سایر تعاملات باشد.

وی ادامه داد: اولین روز بهار برای ما ایرانیان همراه با قرائت دعای تحویل سال می‌باشد که بسیار با معنا و پر مفهوم است همانطور که در فصل بهار در طبیعت تحول صورت می‌گیرد در این دعا بر تحول در انسان نیز تاکید شده است.

در ادامه سپهبد «الچین قلی اف»، اظهار داشت: این ایام بهاری را به مردم ایران و مرزبانان تبریک می گویم.

وی افزود: این جشن برای اولین بار است که بین این دو کشور برگزار می‌شود که برخی از کشورها می‌توانند از این جشن الگو بگیرند.

فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان ادامه داد: امروز مرزبانان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران، امنیت مرزهای مشترک را به خوبی تأمین می‌کنند.

وی گفت: مرزبانان با جدیت در مرزهای مشترک و بین المللی با هرگونه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر مبارزه می‌کنند که فعالیت مرزبانان در این حوزه، نتایج خوبی دارد.