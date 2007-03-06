بهترین راه حل بحث هسته‌ ای ایران مذاکره است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لاریجانی با تشریح وضعیت استراتژیک امنیت ملی کشور گفت : شناخت فرصتها و چالشها بسیار مهم است و رایزنان فرهنگی باید از این موقعیتها به نحو احسن بهره ‌برداری کنند.

وی با اشاره به فعالیت رسانه‌های غربی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بحث هسته‌ای کشورمان گفت : غربیها در بحث هسته‌ای ایران دست به سناریویی زدند که موفقیت آمیز نبود.

دکتر لاریجانی با ذکر این نکته که هر گونه اقدام نظامی علیه ایران مردم ما را مصمم‌تر می‌کند گفت : بهترین راه برای حل بحث هسته ای ایران مذاکره است .

وی با تاکید بر این که غرب به دلیل موفق نبودن در بحث هسته‌ ای ایران اقدام به ایجاد اختلاف بین کشورهای مسلمان و اسلامی می‌کند گفت : یک اراده سیاسی اختلافات شیعه و سنی را ایجاد می‌کند و هوشیاری مسلمانان باعث خنثی شدن این توطئه می‌شود.

دکتر لاریجانی از رایزنان فرهنگی خواست اسلام واقعی و تشیع را عقلانی و خوب در حوزه‌های فعالیت خود معرفی کنند و در آن جا اعلام کنند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ افروزی نیست و به دنبال زندگی مسالمت آمیز با همه کشورها است.

وی افزود : رایزنان فرهنگی باید با داشتن ارتباطات نزدیک با مردم و مسوولان کشورهای خارجی تعریفی درست و صحیح از واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

در این نشست رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور سوالاتی مطرح کردند که از سوی دبیر شورای امنیت ملی کشور پاسخهای لازم ارایه شد.

ششمین گردهمایی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ‌١٢ لغایت ‌١٦ اسفند ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.