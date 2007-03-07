شکاف میان انگلیکنها مانعی برای مبارزه با ایدز و فقر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسقف اعظم دکتر روان ویلیامز، رهبر روحانی انگلیکنهای جهان که به آفریقای جنوبی سفر کرده اپیدمی ایدز را یکی از چالشهای جامعه انگلیکن در آفریقا دانست.

رهبران محافظه کار انگلیکن به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین که اکثریت پیروان این کلیسا را تشکیل داده اند از سال 2003 به دنبال انتصاب یک اسقف همجنسگرا در ایالات متحده مخالفتهای خود را آغاز کرده و خواستار جدا شدن از کلیسا شدند.

ویلیامز که پیش از این به عنوان یک متأله لیبرال که تلاش می کرد کلیسا را از منشعب شدن حفظ کند در راستای آرام کردن سنتگرایان و محافظه کاران این کلیسا تلاشهای بسیاری را صورت داد.

ویلیامز که برای شرکت در همایشی درباره سهم کلیسا در راستای مبارزه علیه اچ آی وی و فقر به آفریقا سفر کرده، بزرگترین مانع اتحاد مجدد کلیسای انگلیکن و کاتولیک را انتصاب زنان به عنوان اسقف و کشیش دانست، چرا که کلیسا فعالیت زنان به عنوان روحانی را ممنوع می داند.

