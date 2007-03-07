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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۵

طی 4 روز گذشته ؛

وقوع 265 حریق و حادثه در تهران منجر به فوت 7 نفر شد

وقوع 265 حریق و حادثه در تهران منجر به فوت 7 نفر شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع 174 حریق و 91 حادثه در تهران طی روزهای 12 تا 15 اسفند خبر داد و گفت: بر اثر این حریق ها و حوادث 7 نفر فوت و 29 نفر مجروح شدند.

فتح الله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه 3 نفر از مجموع فوتی های حریق ها و حوادث بر اثر تصادف جان خود را از دست داده اند، افزود: علاوه بر خسارات جانی ناشی از این حوادث و حریق ها ، حدود 2 میلیارد و 350 میلیون و 460 هزار ریال خسارت مالی بر اثر این وقایع به بار آمد.

وی در رابطه تصرف حریق های مذکور اظهار کرد: در همین مدت 38 حریق در بخش مسکونی ، 37 مورد در وسایل نقلیه، 37 مورد معابر و گذرگاهها ، 18 مورد در بخش تجاری ، 8 مورد بر اثر نشت گاز ، 8 مورد در فضای سبز و 27 مورد در سایر بخش ها بوده است.

تیموری در رابطه نوع حوادث به وقوع پیوسته در مدت زمان مذکور یادآور شد: از مجموع 91 حادثه اتفاق افتاده در این مدت زمان، 13 مورد آسانسور ، 3 مورد چاه ، 2 مورد ریزش ساختمان ، 12 مورد نشت آب ، 12 مورد محبوس شدن ، 20 مورد تصادف ، 2 مورد اقدام به خودکشی و 16 مورد سایر حوادث بوده است.     

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران ، طی انجام عملیات حریق و نجات در مدت زمان یاد شده ، پرسنل ایستگاههای مختلف آتش نشانی با انجام 149ساعت و 53 دقیقه عملیات توانستند جان  41 نفر را نجات دهند ضمن اینکه یکی از آتش نشانان ایستگاه 11 نیز در حادثه چاه دچار مجروحیت شد.

کد مطلب 458059

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