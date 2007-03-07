تعرفه های پزشکی پاسخگوی سلامت کشور نیست / اعلام تعرفه های پزشکی بعد از تعیین سرانه درمان

به گزارش خبرنگارمهر ، محمدحسن طریقت منفرد امروز در جمع خبرنگاران به بودجه امور حمایتی اشاره کرد و افزود: این اعتبار در خصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار ، معلولان ، پشت نوبتی ها و... هزینه خواهد شد.

معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه خاطر نشان کرد: در بودجه سال 86 در مسائل بهداشتی و درمانی با افزایش اعتبار مواجه نبوده ایم و حتی در برخی موارد اعتبارات کاهش نیز داشته است که با استفاده از متمم بودجه ، کاهش را بر طرف خواهیم کرد.

وی افزود: در سال آینده نظام جامع ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده با عزم جدی تری و همچنین صندوق بیماران صعب العلاج که تا کنون به دلیل عدم تخصیص اعتبار خاص بلاتکلیف مانده است نیز پیگیری خواهد شد.

طریقت در خصوص متعادل کردن و ساماندهی تعرفه های خدمات پزشکی گفت: تعرفه های موجود از لحاظ علمی و عملی پاسخگوی نیاز سلامت کشور نیست و تعادل لازم در این بخش وجود ندارد به طوری که رشته های مادر تخصصی مانند اطفال و داخلی به دلیل تعرفه گذاری نامتعادل در حال از بین رفتن هستند ، بنابراین تجدید نظر اساسی در تعرفه ها که یکی از شاخص هایی است که می تواند سیاست سلامت کشور را هدایت کند باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی وزارت رفاه تعرفه گذاری است و موظف شدیم تا پایان خرداد 86 ، تعرفه ها را ساماندهی و به شواری عالی بیمه اعلام کنیم.

معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه به ساماندهی وسایل تجهیزات پزشکی و جزء تعهدات بیمه قرار گرفتن وسایل پزشکی اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه یک وسیله با چندین نرخ در بازار وجود دارد به همین دلیل در حال حاضر بیماران به شدت سرگردان هستند بنابراین باید مشخص شود که تعهدات بیمه تا چه حد این وسایل را تامین خواهد کرد تا وسایل پزشکی در دسترس بیماران قرار گیرد.

طریقت در مورد پوشش همگانی بیمه درمان نیز گفت: تعریف بسته های بیمه پایه و تکمیلی با این که اعتبار خاصی به آن اختصاص داده نشده ، یکی از برنامه های اصلی وزارت رفاه است که سال آینده پیگیری می شود.

وی همچنین در خصوص ساماندهی و تجمیع اعتبارات بهداشت و درمان نیز تصریح کرد: با توجه به پراکندگی اعتبارات بهداشت و درمان ، روشهای ارائه خدمات متفاوت و همپوشانی زیادی ایجاد شده است بنابراین وزیر رفاه به هیئت دولت پیشنهاد تجمیع این اعتبارات را داده که در حال بررسی است.

طریقت تاکید کرد: برای تشکیل بانک اطلاعات ایرانیان اطلاعات بمیه ای ، درآمد ، هویت ، قضائی و... مردم نیاز است و تشکیل بانک بیمه ای با کمک ثبت احوال می تواند در تشکیل بانک اطلاعات ایرانیان موثر باشد.

معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه گفت: ایجاد بانک اطلاعات تا کنون معطل کد ملی بوده و به محض ارائه کد ملی بانک ایجاد خواهد شد.

طریقت با اشاره به اینکه 70 میلیون نفر در کشور بیمه و 10 میلیون نفر نیز تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند ، گفت: در حال حاضر 28 میلیون نفر بیمه تامین اجتماعی ، 32 میلیون نفر بیمه سازمان خدمات رمانی ، 4 میلیون نفر بیمه نیروهای مسلح ، 3 میلیون نفر بیمه صداو سیما ، شهرداری و... و 5/1 میلیون نفر نیز مددجوی شهری امداد بیمه هستند و در برخی بیمه ها همپوشانی وجود دارد به همین دلیل برای تشکیل بانک بیمه ابتدا باید این امر برطرف شود .

وی گفت: تا کنون با استفاده از کد ملی تمامی افراد تحت پوشش امداد و بهزیستی شناسایی ، سازمان تامین اجتماعی تعداد افراد بیمه شده خود را به 20 میلیون نفر رسانده و سازمان بیمه خدمات درمانی نیز 70 درصد عملیات شناسایی و معرفی خود را به پایان رسانده وامیدواریم در سال آینده اطلاعات مورد نیاز تکمیل و بانک اطلاعات ایجاد شود .

طریقت در خصوص اعتبار توانمندسازی نیز گفت: اعتبار این امر که 10 میلیارد تومان بود تازه موافقت نامه آن امضا شده است و امیدواریم بزودی پرداخت شود و البته این بودجه بیشتر صرف امور مطالعاتی توانمندسازی می شود.

معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه تصریح کرد: هنوز وزارت نفت موافقت خود را در خصوص همکاری با وزارت رفاه در جهت کاهش آسیب در عسلویه اعلام نکرده است.

طریقت افزود: سال آینده بررسی ساختار کلی دولت اولویت اصلی است و رسیدگی به وضعیت وزارتخانه ها به تنهایی مطرح نیست و وزارت رفاه چون جدید است و در راس سازمانهای قبلی قرار گرفته برای تثبیت نیاز به زمان بیشتری دارد.

وی در مورد تعیین تعرفه ها نیز گفت: ابتدا باید سرانه مشخص شود و بعد تعرفه و برمبنای سرانه تعرفه مشخص و سامان می گیرد. سال گذشته سرانه ای که در شورای عالی بیمه پیشنهاد شد قبل از اینکه اعتبار سرانه تامین شود اعلام شده به همین دلیل نیمی از آن به تصویب رسید و همین امر مشکلاتی را به وجود آورد به همین دلیل امسال تصمیم گرفتیم که سلسله مراتب قانونی در این رابطه رعایت شود.

معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه گفت: نرخ تعرفه ها در تاریخ 12 اسفند ماه مشخص شد و اگر میزان سرانه در مجلس تغییری نکند ، اعلام خواهد شد.