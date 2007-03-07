عنوان سومی بازی های آسیایی 2010 را می خواهیم/ نگران منابع مالی ورزش نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تربیت بدنی که در نشست مشترک رؤسای فدراسیون ها در آکادمی ملی المپیک حاضر شده بود تا ضمن تقدیر از فدراسیون های برتر ، پای صحبت مسوولان این فدراسیون ها بنشیند ، طی سخنانی چشم انداز برنامه و خط مشی سازمان در سال 86 را برشمرد و گفت : ابتدا باید بگویم که از رؤسای فدراسیون ها انتظار دارم شتاب حرکت خود را افزون سازند تا با کاری مشترک و پیگیرانه در سایه برنامه ای هدفمند و تعریف شده بتوانیم به انتظارات بحق مردم و مسوولان جامه عمل بپوشانیم . آن هم براساس استعدادها و پتانسیل های جوان کشور که در ورزش زیادند و تنها باید آنها را مورد شناسایی قرار داد و در جهت نیل به سکوهای افتخار آنان را زیر پروبال گرفت .



وی افزود : در راه نیل به جایگاهی شایسته در ورزش آسیا باید ظرفیت های موجود را خوب بشناسیم و بی وقفه کارکنیم و مقام سومی بازی های 2010 گوانگ جو چین را هدف بگیریم . باید تاکید کنم کسب مقام سوم بازی های آسیایی حرف غریبی نیست و می توان به آن دست یافت . رسیدن به این جایگاه حق ورزش ایران است و سال 2010 باید جشن سوم شدن قهرمانان شایسته ایران در بازی های آسیایی باشد . تحقق این امر برای ما وظیفه است و باید با اراده ای پولادین و توکل به خدا به جلو حرکت کرد . خدا را شکر می کنیم دولت در زمینه ورزش خوب جلو آمده و از برنامه های سازمان حمایت کرده است ، شهرداری ها و دیگر نهادها هم همین طور و این همراهی ها جای تقدیر دارد .



رییس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر رسالت عظیم فدراسیون ها در راه کسب سهمیه های المپیک 2008 پکن ، گفت : ما در نظام ورزش باید قدر خود را بدانیم و پتانسیل های موجود را نادیده نگیریم. من در جلسه ای از رؤسای فدراسیون ها پرسیدم که اگر بودجه های مورد نیازتان را دریافت کنید ، توان دریافت چند مدال طلا را در بازی های آسیایی دارید؟ جواب ها حاکی از این بود که بوکس 4 مدال ، کشتی 7 مدال ، وزنه برداری 4 مدال ، کاراته 4 مدال ، جودو 3 مدال ، ووشو 2 مدال، دوچرخه سواری 2 مدال ، شطرنج 2 مدال و تکواندو 3 مدال می گیرند . یعنی در این 9 رشته 32 مدال طلا کسب می کنیم البته قبول داریم که نباید حوادث در ورزش را نادیده گرفت ، اما خب وقتی این باور هست که می توانیم با تأمین بودجه لازم مدال های مورد نظر را کسب کنیم، باید در این جهت هدف گذاری کرده و به جلو حرکت کنیم . این را نیز باید اضافه کنم که ما در شرایط حاضر نیز می توانیم با مدال های کشتی ، مقام هشتم بازی های آسیایی را برای خود تثبیت کنیم و وقتی چنین است باید مجدانه بکوشیم تا به اهداف بزرگ تر رهنمون شویم .



وی در عین حال ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی به منظور تقدیر از برترین ها و ایجاد انگیزه در بین کوشندگان راستین ورزش را امری ضروری و مورد تاکید سازمان دانست و گفت : باید تاکید کنم صرف مدال و مدال آوری دلیل خوب کار کردن یک فدراسیون نیست چرا که رشته هایی داریم که مسوولانش آن رشته را از صفر به 50 رسانده اند ، ولو آنکه امروز در شرایط مدال آوری نیستند . بنابراین این انتخاب ها صرف مدال آوری نیست و ما در کلیت به تحولات مثبت فدراسیون ها توجه داریم و معتقدیم در هر فدراسیونی که حرکت رو به جلویی دیده می شود ، توسعه ورزش صورت گرفته و ما از این فعل و انفعالات مثبت غافل نیستیم .



مهندس علی آبادی با تاکید بر اینکه با توجه به حمایت های اصولی رییس جمهور ، سازمان ورزش نگرانی از بابت منابع مالی ندارد ، اعتبارات ورزش در سال 86 را با سال 84 قیاس کرد و گفت : در سا ل86 و در حالی که همه دستگاه ها با کاهش اعتبار عمرانی مواجه شده اند ، سازمان با 30 درصد افزایش اعتبار مواجه شده است . ضمن آنکه با تلاش و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی که جای تقدیر و قدردانی دارد ، از محل بند ط تبصره 14 سهم ما از 20 درصد به 40 درصد افزایش یافته و 20 درصد آن را نیز به بودجه جاری ورزش اختصاص داده اند . البته کار در ورزش پایان ناپذیر و بدون توقف است و مدام باید با کار و تلاش ، ورزشکاران و قهرمانان خوبی را جهت جایگزینی اعضای تیم های ملی در رشته های مختلف ساخته و پرداخته کرد و قهرمانان را پیوسته جهت حضور در رقابت های آسیایی و جهانی آماده نگاه داشت و به طور طبیعی این مسأله نیاز به بودجه خاص دارد .

وی افزود : درصحبتی که با دکتر احمدی نژاد داشتم ، یادآور شدم که ما باید از همین امروز در برنامه هایمان بازی های آسیایی " گوانگ جو " 2010 را ببینم و نیز بازی های المپیک 2008 و بازی های کشورهای اسلامی در سال 2009 را مورد توجه قرار دهیم . در حقیقت باید یک دوره 4 ساله را دید و برای آن نیز برنامه ریزی خاص داشت تا مرحله به مرحله به سوی موفقیت های تازه تر در ورزش قدم برداشت . خوشبختانه رییس جمهور دید و بینشی بلند در این زمینه دارد و ما را از هر جهت مورد حمایت قرار می دهد تا این حمایت ها قوت قلبی برای دست اندرکاران ورزش باشد . البته من به شخصه به دنبال در آوردن ریز هزینه های ورزش هستم تا برمبنای کار کارشناسی و دقیق مشخص کنیم که اگر x ریال بودجه می خواهیم ، استدلال کارشناسی آن چیست .



مهندس علی آبادی همچنین بر اقتصادی شدن ورزش و صرفه مالی آن برای بخش خصوصی تاکید کرد و گفت : طبق بند " ز " تبصره بودجه اعتبارات خوبی را برای بخش خصوصی به صورت کمک بلاعوض ( 30 درصد ) و وام های کم بهره و زودبازده تعریف کرده ایم که امیدواریم با حمایت ها و کمک های اصولی سازمان ، بخش خصوصی از این فرصت ها کمال استفاده را کرده و نسبت به سرمایه گذاری و ساخت و ساز لازم در ورزش اقدام کند .



وی در عین حال با اشاره به اینکه از سال 1374 تا نیمه دوم سال 84 ، 1536 مکان ورزشی از سوی سازمان تربیت بدنی افتتاح شده ، گفت : در طول 17 ماه گذشته 750 پروژه ورزشی افتتاح و به بهره برداری رسیده و درخرداد 86 ، جشن افتتاح هزارمین پروژه را خواهیم داشت که همه اینها حکایت از حرکت رو به جلوی ورزش دارد . ضمن آنکه طی این مدت 1000 پروژه جدید نیز آغاز شده که 700 پروژه آن از محل مصوبات سفرهای استانی رییس جمهوری است که خیلی از آنها به مرحله افتتاح رسیده و جملگی نیز تا پایان سال 86 به بهره برداری خواهند رسید .



این گزارش حاکی است ، درپایان این مراسم از 12 فدراسیون برتر با اهدای لوح و جوایز ویژه قدردانی به عمل آمد . دو فدراسیون کاراته و کشتی به عنوان فدراسیون های نمونه هر یک 500 میلیون ریال جایزه گرفتند و 10 فدراسیون برتر دیگر شامل هندبال ، بسکتبال ، جانبازان و معلولین ، نابینایان ، بوکس ، دوومیدانی ، تکواندو ، جودو ، دوچرخه سواری و روستایی و عشایری جوایز 350 میلیون ریالی و لوح های تقدیر دریافت کردند .