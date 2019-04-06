قدردانی از سه هنرمند در پنجمین جشن هفته هنر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، غلامعلی طاهری و رضا بدرالسماء هنرمندان پیشکسوت هنرهای تجسمی و نادر طالب‌زاده برنامه‌ساز، کارگردان و کارشناس پیشکسوت رسانه در آیین افتتاحیه پنجمین جشن هفته هنر انقلاب مورد قدردانی قرار می گیرند.

جشن هفته هنر انقلاب به مناسبت سالروز شهادت شهید مرتضی آوینی در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸ آغاز می شود و در طول یک هفته ضمن مرور مهمترین رویدادهای مرتبط با هنر انقلاب، هنرمندان انقلابی و معرفی چهره سال هنر انقلاب با نمایش فیلم‌ها، اجرای تئاترها، برگزاری کنسرت و نمایشگاه‌های تجسمی و … تا تاریخ ۲۷ فروردین ادامه پیدا می کند.