شکل گیری بحث حق پخش تلویزیونی به نشست مشترک ضرغامی، علی آبادی و افروغ نیاز دارد

به گزارش خبرنگارمهر، رئیس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال باشگاه های ایران درپایان نشست صبح امروز این اتحادیه در مورد مسائل مطرح شده دراین جلسه، ضمن بیان مطلب فوق افزود: حاضرین در جلسه امروز در مورد بحث خصوصی سازی، حق پخش تلویزیونی و مسائل دیگر به تبادل نظر پرداختند.

وی ادامه داد: دراین جلسه محمدحسن انصاریفرد نماینده اتحادیه در کمیته 6 نفره انتقالی گزارشی از روند پیگیری بحث خصوصی سازی ارائه داد. دراین گزارش وی گفت که با عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و دیگر اعضای این کمیسیون مذاکراتی را انجام داده هستند.

آقامحمدی همچنین تاکید کرد: دراین رابطه انصاریفرد با دکتر حداد عادل هم صحبتهایی داشته است که طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی شکل گیری بحث حق پخش تلویزیونی به نشست مشترک بین ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و عماد افروغ نماینده مجلس که رئیس کمیسیون فرهنگی است، نیاز دارد. مطمئنا دراین نشست 3 جانبه جمع بندی های لازم در این زمینه صورت می گیرد و میزان تخصیص بودجه حق پخش تلویزیونی و نحوه پرداخت آن مشخص خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در بخش دیگری از این جلسه طی نامه ای از سازمان تربیت بدنی خواسته شد تا مقررات اعطای مجوز برای کسانی که قصد خرید باشگاه های دولتی و فعالیت در بخش ورزشی دارند را هر چه زودتر مشخص شود تا رقابت سرمایه گذاران برای کسب سهام و سرمایه گذاری در ورزش در مسیر منطقی خود قرار بگیرد.

رئیس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال باشگاه های ایران در ادامه اضافه کرد: خواسته دوم ما این است که چارچوب خصوصی سازی مشخص شود تا با توجه به این قوانین طبق برنامه اعلام شده در زمان 5 سال دستورالعمل خصوصی سازی طبق ماده 44 قانون اساسی به بهترین شکل اجرایی شود.

وی تصریح کرد: یکباره نمی توان قواعد این کار را مشخص کرد اما به تدریج باید خصوصی سازی شکل اجرایی به خود بگیرد تا در سال سوم 60 درصد باشگاه ها از زیرنظر تربیت بدنی و شرکتهای دولتی خارج شوند. مطمئنا با حضور مدیران بخش خصوصی و استفاده از نیروی عظیم انسانی می توان آنیده خوبی را برای این طرح در نظر گرفت.

آقا محمدی با اشاره به کارهای قابل قبولی که در بخش پایه و توسط سردار آجورلو در شهرداری صورت می گیرد، افزود: در حال حاضر 50 هزار کودک و نوجوان در محلات مختلف تهران در قالب 500 تیم فعالبت مناسبی را در بخش ورزش و خصوصا فوتبال انجام می دهند. اتحادیه هم در این زمینه قواعد و قوانین را در اختیار این بخش قرار می دهد تا برنامه ها بر اساس یک کار زیر بنایی مدون به اجرا در آید.

رئیس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال باشگاه های ایران در پایان تاکید کرد: اتحادیه با همکاری شهرداری درمناطق مختلف پایگاه هایی را برای برگزاری مسابقات مختلف این تیم ها در نظرمی گیرد تا در نهایت این بازیکنان در آینده ای نزدیک به سرمایه های مناسبی برای باشگاهها تبدیل شوند.