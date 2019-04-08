به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، طالبان با صدور بیانیهای درخصوص نشست بینالافغانی قطر تاکید کرد که این گردهمایی، صرفاً کنفرانسی مشورتی برای اظهارنظر و بیان دیدگاههای شخصی درباره صلح است و نباید آن را به عنوان جلسهای برای مذاکرات صلح تلقی کرد.
به گفته طالبان، در نشست دوحه که قرار است روزهای ۱۴ و ۱۵ آوریل (۲۵ و ۲۶ فروردین) برگزار شود؛ هیچ نمایندهای از دولت افغانستان با نیت دفاع از موضع کابل شرکت نخواهد کرد.
طالبان همچنین تاکید کرد مانند نشست بینالافغانی قبلی که در مسکو برگزار شد؛ افراد دولتی دیدگاههای شخصیشان را در مورد صلح بیان کرده و نماینده دولت تلقی نخواهند شد.
در این بیانیه همچنین تاکید شده که اگر فردی به نمایندگی از طالبان شرکت کند اما مورد تأیید آن گروه نباشد؛ صرفاً از طرف خودش اظهار نظر کرده و موضع او موضع رسمی طالبان نیست.
در همین حال، «عمر داوودزی» رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح میگوید که یک هیات بزرگ به نمایندگی از مردم افغانستان برای شرکت در گفتگوهای بینالافغانی به قطر میرود.
کابل نیز دیروز یکشنبه اعلام کرد که با مشارکت در نشست پیشرو موافقت کرده است.
این در حالی است که دیروز نخستین نشست شورای عالی مصالحه با حضور اشرف غنی رئیسجمهور فعلی، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق و شماری دیگر از چهرههای مطرح سیاسی در ارگ برگزار شد – اقدامی که حاکی از همگرایی دولت و رهبران سیاسی افغانستان درخصوص نشست بینالافغانی قطر دارد.
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