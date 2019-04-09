به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شاکری با اشاره به حضور مقامات چینی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران گفت: طبق اعلام طرف چینی هیأتی در سطح معاون وزیر با همراهان در برنامه افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران حضور خواهد داشت و از غرفه این کشور بازدید خواهد کرد.

شاکری ادامه داد: پس از حضور کشورمان در نمایشگاه کتاب پکن به‌عنوان مهمان ویژه، امسال غرفه چین به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران میزبان چهار هزار عنوان کتاب از بیش از ۷۸ ناشر چینی است. همچنین ۱۰ نویسنده، مترجم و تصویرگر نیز در این غرفه حضور خواهند داشت و نزدیک به ۳۰ برنامه نیز از سوی این کشور در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.

مدیر بخش بین‌الملل سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به برنامه‌های کشور چین به عنوان میهمان سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: تعدادی از این برنامه‌ها در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران و دیگر برنامه‌ها در غرفه این کشور برگزار خواهد شد. همچنین تعدادی از برنامه‌های این کشور با هماهنگی خودشان در دانشگاه برگزار خواهد بود.

شاکری درباره فعالیت‌های اجرایی در بخش بین‌الملل نیز گفت: حدود نیمی از غرفه‌سازی‌های این بخش تا به‌امروز انجام شده است و ساخت غرفه مهمان ویژه نیز از ۲۵ فروردین ماه آغاز خواهد شد. همچنین روز دوم اردیبهشت ماه نیز نشست خبری کشور چین به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور کشورهای گوناگون در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران گفت: به طور مجموع در بخش ناشران خارجی و بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران نمایندگانی از حدود ۳۰ کشور جهان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حضور خواهند یافت. کشورهایی نظیر چین (مهمان ویژه)، ژاپن، آلمان، هند، اتریش، کره جنوبی، روسیه، سوریه، افغانستان، عمان، صربستان، قطر، ارمنستان، لبنان و … ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

مدیر بخش بین‌الملل سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پایان خاطر نشان کرد: تعداد ۱۰ بورسیه که شامل نمایندگان نمایشگاه‌های کتاب گوناگون، ناشران، نویسندگان و چهره‌های شاخص فرهنگی می‌شود نیز در نمایشگاه حضور دارند.

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ ۴ تا ۱۴ اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.