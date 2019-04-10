به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی، در خصوص اقدامات عملیاتی وزارت بهداشت در حوزه سلامت محیط و ارتقای بهداشت در مناطق سیل زده کشور، بیان کرد: علاوه بر فعالیت‌ها و نظارت‌های دوره‌ای در سطح کشور، با وقوع سیل در برخی استان‌ها، این نظارت‌ها با شدت بیشتری انجام می‌شود.

وی، نظارت بر سلامت آب شرب و کنترل آن، دفع فاضلاب و پسماندها، سلامت غذا، بهداشت سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها، آلودگی ناشی از باقی ماندن لاشه حیوانات، از بین بردن جوندگان و حشرات و ارتقای سطح بهداشت در محل اسکان موقت مردم سیل زده را از جمله اقدامات بهداشت محیط در مناطق سیل زده برشمرد و افزود: در حوزه پایش سلامت آب، میزان کلر آزاد باقی مانده در سیستم شبکه در مناطق سیل زده مورد سنجش قرار گرفت و به شرکت‌های آب و فاضلاب و وزارت نیرو اعلام کردیم که کلر آب آشامیدنی را به میزان یک میلی گرم در لیتر افزایش دهند.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص سنجش میزان کلر آزاد باقی مانده در آب مصرفی مردم در مناطق سیل زده، گفت: در تمامی استان‌های درگیر سیل به دلیل افزایش خطر آلودگی، کنترل‌ها و سنجش سلامت آب آشامیدنی را افزایش داده‌ایم.

وی ادامه داد: از ابتدا تا پایان روز ۱۶ فروردین ماه ۹۸، در استان گلستان در مناطق شهری، ۲ هزار و ۸۶ مورد و در مناطق روستایی ۶ هزار و ۶۳ مورد سنجش کلر انجام شده است، این میزان در استان لرستان در مناطق شهری، ۳ هزار و ۳۱۰ مورد و در مناطق روستایی ۱۰ هزار و ۵۷۴ مورد، در استان مازندران در مناطق شهری، ۳ هزار و ۳۶ مورد و در مناطق روستایی، ۱۵ هزار و ۷ مورد، در استان کرمانشاه، در مناطق شهری، ۲ هزار و ۳۱۵ مورد و در مناطق روستایی ۳ هزار و ۶۰ مورد، در استان ایلام در مناطق شهری، ۵۵۴ مورد و در مناطق روستایی ۶۷۷ مورد، در استان خوزستان، در مناطق شهری، ۴ هزار و ۹۵۰ مورد و در مناطق روستایی، ۷ هزار و ۸۰ مورد، بوده است. همچنین، سنجش کلر آب آشامیدنی در برخی استان‌ها همچنان ادامه دارد.

فرهادی با بیان اینکه بعداز سنجش میزان کلر آب شرب، کنترل میکروبی آب در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد: در اهواز ۹۵ مورد، دزفول ۱۳۷ مورد، لرستان ۴۶۳ مورد، یاسوج ۶۱۴ مورد، ایلام ۱۱۶ مورد و در گلستان ۱۷۱ مورد، نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در مجموع وضعیت تحت کنترل بوده و مشکلی وجود ندارد، افزود: در برخی قسمت‌ها که آب قطع است، تانکرهای آب رسانی تعبیه شده و همکاران بهداشت محیط بر سلامت آب تانکرها نیز نظارت مستمر دارند. در مناطقی که آب شرب کلرینه شده و تانکر آب نیز وجود ندارد و به منابع نامطمئن آب دسترسی دارند، در بین ساکنین کلر یک درصد مادر توزیع می‌شود، یعنی کلر در شیشه‌های مخصوصی آماده شده و به مردم آموزش داده شده که قبل از مصرف، آب آشامیدنی خود را کلرینه کنند.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درخصوص نظارت بر سلامت غذای مصرفی مردم در این مناطق خاطرنشان کرد: از ۱۱ هزار و ۳۶۴ مورد مرکز تهیه و توزیع غذا، بازرسی انجام شده و ۱۰۰ مورد نمونه آزمایشگاهی گرفته شده است، همچنین، ۳۵ تن ماده غذایی مشکوک به فساد یا آلوده نیز معدوم شده است.

وی با بیان اینکه از کمپ‌ها و محل اسکان مردم به صورت روزانه بازرسی می‌شود، عنوان کرد: در تمامی نقاط مناطق سیل زده، مواد غذایی که توزیع می‌شود، قبلاً کنترل شده و علاوه بر نمونه برداری‌ها، مورد سنجش قرار می‌گیرد. تاکنون ۸۱ هزار و ۶۳۴ مورد سنجش پرتابل مواد غذایی انجام شده است.

فرهادی گفت: مشکل ازدیاد حشرات و جوندگان هنوز جدی نیست، اما برای پیشگیری از این معضل، مواد گندزدا، سموم و حشره کش‌ها نیز تأمین شده تا در مواقع لزوم استفاده شود.

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بیان کرد: وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های استان‌های درگیر سیل، تاکید کرده، در مناطقی که سیلاب فروکش کرده، اقدامات لازم انجام فوراً انجام شده و از لحاظ جمع آوری پسماندها و لاشه‌های حیوانات نظارت کافی صورت گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: مردم به نوبه خود باید نکات بهداشتی را رعایت کنند و از توصیه‌های کارشناسان بهداشت غافل نشوند. از آب سیلاب روان در شهرها به هیچ وجه استفاده نکنند، این آب‌ها دارای آلودگی‌های بسیاری است. بنابراین در درجه اول، هر فردی باید مراقب سلامت خود بوده و به بهداشت فردی اهمیت دهد.