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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

فصل برداشت خرما فرصت تقویت نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌ها در ریگان است

فصل برداشت خرما فرصت تقویت نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌ها در ریگان است

ریگان- امام جمعه ریگان گفت: فصل برداشت محصول خرما را باید به فرصتی برای تقویت نشاط اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی، همدلی میان مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ریگان تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم عباس زاده، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ریگان با تأکید بر اهمیت توجه جدی به مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: نشاط اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم سلامت جامعه است و باید برای ایجاد نشاطی پایدار و سازنده، از ظرفیت‌های موجود در شهرستان به شکل صحیح و هدفمند استفاده شود.

وی افزود: نشاط اجتماعی باید در چارچوب ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شکل بگیرد و برنامه‌های فرهنگی نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید زمینه مشارکت مردم، ایجاد امید و تقویت روحیه همدلی و همکاری در جامعه فراهم شود.

امام جمعه ریگان با اشاره به ظرفیت فصل برداشت خرما در این شهرستان بیان کرد: فصل برداشت خرما یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان ریگان محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این فعالیت اقتصادی مشارکت دارند.

وی ادامه داد: می‌توان از ظرفیت فصل برداشت خرما تنها به عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه نکرد، بلکه این فصل می‌تواند بستری برای تقویت روابط اجتماعی، افزایش مشارکت مردم، ایجاد نشاط عمومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدی شهرستان باشد.

عباس‌زاده، تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه صورت گیرد، می‌توان همزمان با فصل برداشت خرما، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان برگزار کرد تا ضمن ایجاد فضای بانشاط برای خانواده‌ها و جوانان، زمینه افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت همدلی میان مردم نیز فراهم شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ریگان همچنین با اشاره به ضرورت توجه به آسیب‌های اجتماعی، گفت: پیشگیری از آسیب‌هایی همچون طلاق و اعتیاد نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اجرایی و همچنین مشارکت خانواده‌ها و مردم است و نمی‌توان این موضوع را تنها بر عهده یک مجموعه یا دستگاه گذاشت.

کد مطلب 6913380

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