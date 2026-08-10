به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم عباس زاده، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ریگان با تأکید بر اهمیت توجه جدی به مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: نشاط اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم سلامت جامعه است و باید برای ایجاد نشاطی پایدار و سازنده، از ظرفیت‌های موجود در شهرستان به شکل صحیح و هدفمند استفاده شود.

وی افزود: نشاط اجتماعی باید در چارچوب ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شکل بگیرد و برنامه‌های فرهنگی نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید زمینه مشارکت مردم، ایجاد امید و تقویت روحیه همدلی و همکاری در جامعه فراهم شود.

امام جمعه ریگان با اشاره به ظرفیت فصل برداشت خرما در این شهرستان بیان کرد: فصل برداشت خرما یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان ریگان محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این فعالیت اقتصادی مشارکت دارند.

وی ادامه داد: می‌توان از ظرفیت فصل برداشت خرما تنها به عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه نکرد، بلکه این فصل می‌تواند بستری برای تقویت روابط اجتماعی، افزایش مشارکت مردم، ایجاد نشاط عمومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدی شهرستان باشد.

عباس‌زاده، تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه صورت گیرد، می‌توان همزمان با فصل برداشت خرما، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان برگزار کرد تا ضمن ایجاد فضای بانشاط برای خانواده‌ها و جوانان، زمینه افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت همدلی میان مردم نیز فراهم شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ریگان همچنین با اشاره به ضرورت توجه به آسیب‌های اجتماعی، گفت: پیشگیری از آسیب‌هایی همچون طلاق و اعتیاد نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اجرایی و همچنین مشارکت خانواده‌ها و مردم است و نمی‌توان این موضوع را تنها بر عهده یک مجموعه یا دستگاه گذاشت.