خونه به خونه برابر تیم نود ارومیه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم خونه به خونه مازندران و نود ارومیه در چارچوب هفته سی ویکم این رقابت‌ها عصر چهارشنبه در ورزشگاه شهدای هفت تیر بابل برگزار شد و درنهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

شاگردان " اکبر میثاقیان" در تیم خونه به خونه که برای بقا در رقابت‌های لیگ یک و فرار از انتهای جدول و صعود به رده‌های بالاتر چشم به ۳ امتیاز و پیروزی در این بازی خانگی داشتند، بازی را همانند بازی‌های خانگی گذشته هجومی آغاز کرد، اما نتوانست از موقعیت‌های به دست آمده صاحب گل شود.

بابلی‌ها در این دیدار نیز با رایگان کردن ورود تماشاگران به ورزشگاه هفت تیر این شهر با حمایت یار دوازدهم تلاش زیادی برای کسب پیروزی داشتند که در نهایت برابر میهمان بالاتر از خود در جدول رده بندی مسابقات به تساوی ناخواسته بدون گل برابر حریف در رده دوازدهم جدول رضایت داد.

خونه به خونه مازندران با کسب یک امتیاز این بازی خانگی ۲۵ امتیازی شد و در رده سیزدهم جدول باقی ماند.

با توجه به تساوی دیگر تیم‌های انتهای جدولی دو تیم دیگر چهارده و پانزدهم جدول ۲۵ امتیازی شدند و چهار هفته پایانی لیگ یک را برای بقا در لیگ یک حساس‌تر کرده است. خونه به خونه مازندران در هفته سی و دوم این رقابت‌ها که روز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه در خانه میزبان تیم قشقایی شیراز است.

مسابقات امسال لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۶ تیم در حال برگزاری است.