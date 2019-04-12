به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عبدالله ابول‌پور شامگاه پنجشنبه (۲۲ فروردین‌ماه) در نشست ستاد پشتیبانی مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران که با حضور وزیر نفت برگزار شد، ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت گاز استان خوزستان، درباره چگونگی گازرسانی به مردم سیل‌زده در روزهای اخیر، گفت: شرکت‌های گاز استانی، پیشانی وزارت نفت در مواجهه با مردم هستند.

وی افزود: پس از آغاز بارش‌ها، وقوع سیلاب و سرریز شدن سدها، مهمترین کار شرکت گاز استان، حفظ پایداری گازرسانی بود؛ به گونه‌ای که در هیچ کجای استان، مشکل قطع گاز مشترکان را نداشتیم و تنها گاز روستاهایی که خالی از سکنه شده بودند را به لحاظ ایمنی قطع کرده و شیرهای گاز آن روستاها را بستیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان با بیان اینکه شبکه را در فشار حدود ۳۰ پی‌اس‌آی (پوند بر اینچ مربع) قرار دادیم تا ایمنی شبکه‌های گاز حفظ شود، اظهار داشت: اکنون ۵۵ روستای خالی از سکنه داریم که گاز آنها قطع شده است؛ همچنین حدود ۳ هزار و ۴۰۰ خانوار دچار قطع گاز شده‌اند که همه آنها در اردوگاه‌ها ساکن هستند و از گاز منازل خود استفاده نمی‌کنند.

ابول‌پور با بیان اینکه در هنگام وقوع سیلاب لرستان، به دلیل بسته شدن مسیر خرم‌آباد به لرستان ایستگاه ۲۰ هزاری به پلدختر منتقل شده است، توضیح داد: گروه تعمیرات گاز نیز به آنجا انتقال داده شد و شرکت گاز استان خوزستان، آن ایستگاه را راه‌اندازی کرد.

به گفته وی، اکنون رضایت‌مندی بسیار خوبی در میان مردم نسبت به شرکت گاز استان وجود دارد؛ زیرا این شرکت تا آخرین لحظه گاز هیچ مشترکی را قطع نکرده است و پست‌های امدادی شرکت گاز نیز، حضور فعالانه‌ای در سطح استان دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان افزود: با توجه به اینکه در برخی از نقاط استان، آبگرفتگی تا سقف خانه‌ها پیش رفته است و مسیرهای عبور و مرور نیز مسدود شده‌اند، پست‌های امدادی شرکت گاز از قایق موتوری برای امدادرسانی به مردم و حفظ شبکه گاز استفاده کردند.

اجرای مسئولیت‌های اجتماعی بخش دیگری از سخنان ابول‌پور بود که در این باره تصریح کرد: ما دوشادوش دیگر شرکت‌های نفتی، مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده داشتیم. ماشین آلات ما در دزفول، اندیمشک، رفیع، سوسنگرد و سایر بخش‌ها که در حدود ۲۷ دستگاه بودند، به کار گرفته شدند که ۳ بیل مکانیکی متعلق به پیمانکاران در آب غرق شدند و اکنون این یکی از مشکلاتی است که باید به آن پرداخته و رسیدگی شود.

وی خاطر نشان کرد: ماشین آلات از استان‌های معین مانند استان فارس، اصفهان و بوشهر به اینجا منتقل شده است زیرا ما در بخش شهرداری اهواز نیز، دچار مشکلات فراوانی هستیم و افزون بر این، ایستگاه‌های ۴ منطقه اهواز اکنون در محاصره آب قرارگرفته اند و با ریسک بسیار بالایی پایداری شبکه گاز را حفظ می‌کنیم.