به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی مجله نیوزویک در گزارشی از رفتار عجیب پادشاه عربستان در جریان دیدار با همسر ترامپ خبر داده است.

در این گزارش از قول دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفته شده که او در سفر خود به عربستان مجبور شده برای توقف بوسیدن دست ملانیا توسط ملک سلمان وارد عمل شود.

دونالد ترامپ که در جمع شماری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی کلان آمریکا صحبت می‌کرد، در سخنانی گفت: وقتی در مه ۲۰۱۷ به عربستان سفر کردم دستیارانم به ملانیا گفته بودند ممکن است ملک سلمان حاضر به دست دادن با او نباشد، اما در کمال تعجب وقتی به آنجا رسیدیم پادشاه عربستان در پایین پلکان هواپیما منتظر ما بود با او دست دادم، بعد از من هم ملانیا دست خود را به سوی ملک سلمان دراز کرد، او دستش را گرفت و ۳ بار آن را بوسید بعد از آن من به او گفتم جناب پادشاه بس است ۳ بار بوسیدن کافی است.

در گزارش نیوزویک گفته شده با وجود درخواست از مقامات کاخ سفید برای اظهار نظر در مورد گفته‌های ترامپ، اما هنوز هیچکدام از مقامات کاخ سفید واکنش و یا توضیحی در ارتباط با این گفته‌های ترامپ ارائه ندادند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا حدود دو سال پیش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اولین سفر خارجی‌اش از زمان رسیدن به قدرت وارد عربستان سعودی شد و با پادشاه و مقامات این کشور دیدار کرده بود.