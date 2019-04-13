نظارت بر بازار کنگان به صورت دقیق و مستمر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی صبح شنبه در نشست تنظیم بازار شهرستان کنگان اظهار داشت: نظارت مناسب باید بر بازار انجام شود تا مردم برای تأمین نیازهای خود دچار مشکل نشوند.

وی خواستار پیگیری و رصد دقیق تنظیم بازار شد و ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، بایستی کالای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان با جدیت پیگیری شود.

فرماندار شهرستان کنگان بر لزوم تلاش مناسب برای تنظیم بازار ماهی در این شهرستان تاکید کرد و افزود: مجمع امور صنفی همه ماهی‌فروشان را ملزم به انعقاد قرارداد با اتحادیه و اخذ پروانه کسب کند.

وی با بیان اینکه همه مسئولان باید برای تأمین نیازهای مردم و رفع مشکلات تلاش ویژه‌ای داشته باشند، تصریح کرد: افزایش عاملین فروش و نظارت جدی و بیشتر بر عاملین فروش تنظیم بازار باید انجام شود.

نوروزی خواستار بهبود وضعیت تأمین کالاها شد و بیان کرد: نشست با عاملین فروش و توجیه آنان برای پخش و نظارت اتاق اصناف بر بازاریان از دیگر مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.