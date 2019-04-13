تجمع طلاب و اساتید حوزه های علمیه فارس در حمایت از سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه‌های علمیه فارس در این تجمعی، گفت: جایگاه سپاه به عنوان خادم ملت ایران برای همگان عیان شده است.

حجت الاسلام احمد عابدی افزود: امروز وحدت در جمهوری اسلامی در بهترین شرایط قرار دارد و با انسجام بهتر تحت فرامین مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر انقلاب، ملت ایران پایدارتر از همیشه به پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: کینه توزی بی‌پایان نسبت به ایران و نهادی مانند سپاه خدشه‌ای بر اقتدار، عظمت و مشروعیت اخلاقی و بین‌المللی این کشور وارد نخواهد کرد.

رئیس حوزه‌های علمیه فارس اضافه کرد: اقدام آمریکا علیه سپاه نشانه شکست‌های پی در پی در منطقه و خاورمیانه است.

حجت الاسلام عابدی بیان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هویت انقلاب و بازوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه‌ها است.

وی گفت: سپاه ضامن امنیت و اقتدار مسلمانان جهان و سپر محکمی در مقابل زیاده خواهی و زورگویی مستکبران جهانی است.