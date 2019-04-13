به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر طی گزارشی از اختصاص منابع حاصل از واگذاری‌ها به صنعت برق برای نخستین بار خبر داد. این دستاورد در پی دریافت ابلاغیه تخصیص منابع حاصل از واگذاری نیروگاه منجیل در سال گذشته محقق شده است.

طبق این گزارش پیگیری و تعامل با سازمان برنامه و بودجه و تدوین بودجه صنعت برق به طوری که تقریباً هیچ فعالیت ضروری در صنعت برق با موانع بودجه‌ای برخورد نکرده است، همچنین پیگیری و راهبری ۵۵ موافقت‌نامه سرمایه گذاری و کسب رتبه اول طرح‌های حوزه آب و برق وزارت نیرو در تکمیل و مبادله موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در نهایت مجموع سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی انتقال در سال ۹۶ با بیش از ۷۵ درصد رشد به حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد، از دیگر دستاوردهای شرکت توانیر به شمار می‌رود.

گفتنی است دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری توانیر با ارائه گزارش منابع و مصارف صنعت برق طی برنامه ششم توسعه به مراجع ذیربط و تلاش برای کاهش شکاف میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق، ضمن فراهم آوردن زمینه اصلاح جزئی در تعرفه‌های برق، همراهی مراجع تصمیم گیری در زمینه اصلاح قیمت برق در مقاطع بعدی را نیز فراهم ساخته است.