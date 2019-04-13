تلف شدن ۲۰ هزار قطعه مرغ در دشت آزادگان به دلیل سیلاب

مصطفی کنارکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دامپزشکی در مناطق سیل زده در حال پاکسازی و دفن لاشه دام‌ها به طریق بهداشتی است و بر دفن و معدوم سازی تلفات دام و طیور نظارت بهداشتی دارد.

وی با اشاره به انجام اقدامات بهداشتی و درمانی از سوی اکیپ‌های دامپزشکی افزود: ادارات دامپزشکی شهرستان در مناطق سیل زده و در معرض خطر سیل لاشه دام‌های تلف شده را به دلیل جلوگیری از انتشار بیماری و تجمع حشرات موذی و آلودگی زیست محیطی با همکاری دستگاه‌های متولی به صورت بهداشتی دفن می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان تصریح کرد: در همین راستا اکیپ‌های دامپزشکی به سرعت نسبت به جمع آوری لاشه‌ها و دفن بهداشتی آنها با همکاری‌های بین بخشی و سپس ضدعفونی و سمپاشی منطقه اقدام می‌کنند.

کنارکوهی خبر داد: پیرو دریافت گزارشات مبنی بر تلفات یک واحد مرغداری گوشتی ۲۰ هزار قطعه‌ای سیل زده در شهرستان دشت آزادگان اکیپ دامپزشکی به محل اعزام و بر جمع آوری و دفن تلفات نظارت بهداشتی داشتند.

وی از دامداران و مرغداران منطقه‌های سیل زده خواست در صورت مشاهده لاشه‌های تلف شده سریعاً موضوع را از طریق پیامک ۳۰۰۰۷۲۰۰۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به نظارت بر دفع بهداشتی آنها اقدام شود.