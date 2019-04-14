حافظ باباپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: به مناسبت دهه حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) از ۲۱ تا ۳۱ فروردین، در استان بالغ بر ۳۴۳ میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح داریم که شامل اجرای طرح‌های هادی، آسفالت ریزی معابر روستایی، صدور سند و افتتاح ۸ هزار واحد مسکونی روستایی است.

وی افزود: هم اکنون ۲۵ میلیون تومان وام با کارمزد کمتر از ۵ درصد، ۱۲ میلیون تومان وام ۱۴ درصد و ۸ میلیون تومان نیز وام بلاعوض روستایی پرداخت می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی همچنین از اعزام ماشین آلات سنگین به مناطق سیل زده لرستان خبر داد و ابراز داشت: ۶ دستگاه ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن آذربایجان شرقی شامل کمپرسی، لودر و کمرشکن برای آواربرداری به مناطق سیل زده استان لرستان اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه حمایت از سیل زدگان استان لرستان و سایر استان‌ها وظیفه تمامی دستگاه‌های اجرایی است، ادامه داد: انتظار می‌رود هر دستگاهی به اندازه وسع خود نسبت به امدادرسانی اقدام کند.

باباپور با تأکید بر اینکه در این مرحله از امدادرسانی، اصلاح معابر و کوچه‌ها و همچنین اصلاح کردن سطح خیابان‌های اصلی شهر از اهمیت ویژه برخوردار است، افزود: بنیاد مسکن علاوه بر اعزام گروه‌های امدادی در زمینه کارهای عمرانی مشارکت دارد.

وی گفت: در پی وقوع حادثه سیل در برخی از استان‌های کشور، بررسی اصلاح خیابان‌ها و معابر شهری و خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی مناطق روستایی که به دلیل نداشتن مقاومت سازه‌ها دچار آسیب شدند، در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفت.