بررسی حذف صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد دولت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بر اساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و یک‌صد «ریال جدید» خواهد بود. با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

دی ماه سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی از بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داده بود که با واکنش رسانه‌ها و کارشناسان روبرو شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حذف صفر از پولی ملی مساله و اولویت کشور نیست؛ و مهمتر آنکه اجرای آن، پیش نیازهایی دارد که هم اکنون فراهم نیست.

در پاسخ به این اظهارنظرها و واکنش‌ها، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود تاکید کرد که حذف صفر از پول ملی، اقدامی زمان بر است و دولت و بانک مرکزی به فراهم کردن پیش نیازهای این اقدام توجه خواهند داشت.