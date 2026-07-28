به برکت اربعین حسینی؛ ۶ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد اکبرپور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از آزادی ۶ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان به مناسبت اربعین حسینی خبر داد.

جانشین ستاد دیه خراسان جنوبی، اظهار کرد: این ۶ زندانی با مجموع بدهی ۷۱۷ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی افزود: از این میزان، ۶۹۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به وسیله اعسار، هفت میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال با گذشت شکات، چهار میلیارد ریال از محل تسهیلات قرض‌الحسنه و ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال با کمک‌های ستاد دیه استان و کشور و مشارکت خیرین و مردم نوعدوست تأمین شد و زمینه آزادی آنان فراهم شد.

اکبرپور با قدردانی از همراهی خیرین، نیکوکاران و مردم نوع‌دوست استان، اظهار داشت: ترویج فرهنگ احسان، گذشت و کمک به همنوع، به‌ویژه در ایام معنوی اربعین حسینی، جلوه‌ای از مکتب انسان‌ساز عاشورا است و نقش مهمی در بازگرداندن زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌هایشان دارد.

وی افزود: در جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان، ۹ پرونده دیگر از زندانیان جرایم غیرعمد نیز مورد بررسی قرار گرفت که با آزادی هشت نفر از آنان موافقت شد.

جانشین ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: این افراد پس از معرفی به بانک‌های عامل، دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت بدهی، از زندان آزاد خواهند شد.

اکبرپور خاطرنشان کرد: مجموع بدهی این پرونده‌ها ۴۰۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال بوده که ۳۷۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال آن از طریق گذشت ارزشمند شکات، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل آورده محکومان و ۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین خواهد شد تا زمینه آزادی این زندانیان نیز فراهم شود.

اکبرپور از خیرین، مردم نوعدوست، شکات، دستگاه قضایی، بانک‌های عامل و تمامی دست‌اندرکارانی که در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این فرهنگ حسنه در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.