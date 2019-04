معرفی فیلم های بخش بین الملل جشنواره «وارش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، کشورهای آذربایجان، افغانستان، ایران در حوزه تمدنی میراث مشترک و کشورهای تاجیکستان، روسیه و قزاقستان که در حوزه تمدنی میراث طبیعی قرار دارند، با ۲۴ فیلم در بخش بین الملل نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» شرکت دارند.

عناوین این فیلم‌ها که به مرحله رقابت در این بخش راه یافته‌اند، به شرح زیر اعلام می‌شود:

آذربایجان

موسیقی مقامی آذربایجان(Azerbaijan mugam) به کارگردانی امین میرابولایف

فرش آذربایجان (Azerbaijan carpet) به کارگردانی شامل علییوف

معجزه بالدار (winged miracle) به کارگردانی زهرا میرزا زاده

غذاها و خوراکی‌های آذربایجان (Azerbaijan cuisine) به کارگردانی شامل نجف زاده

افغانستان

قالی باف (the weaver) به کارگردانی محمد آیریک

قطره (drop) به کارگردانی غلام یحیی جعفری

سفید کمرنگ (pale white) به کارگردانی غلامرضا جعفری

سمفونی دوران طالب شهیدی(the symphony of Tolibhon shahidi (time به کارگردانی الکسیو اسیلیف

کهن یادگار سرزمین آذر (Ancient Land of Azar) به کارگردانی سمیع الله عطایی

ایران

رویاهای آهنی (the iron dream) به کارگردانی یاسر طالبی

تکلیف: روز انجام وظیفه (takleef the day of duty) به کارگردانی علی خوشدونی فراهانی

لوتوس(lotus) به کارگردانی محمدرضا وطن دوست

افسانه کرم هفتواد (the myth of Haftvad worm) به کارگردانی اصغر صفار و عباس جلالی یکتا

شگفتی الهام بخش (the legendary mystical) به کارگردانی محبوبه طبایی عقدایی

تاجیکستان

دری به سوی خدا (a door to God) به کارگردانی معروف نویوفت

رویای اتحاد، آرزوی پامیر (solidream aspirations of the Pamir) به کارگردانی برایان ماثه، مورگان منچود و صیفای ورا

آوای تنبور (the crying of tanbur) به کارگردانی انیسه صبیری

روسیه

انفجار بزرگ (big boom) به کارگردانی مراد نریمانوف

کهکشان بزرگ (how big is the galaxy?) به کارگردانی کسینیا الیان

تئوری غروب آفتاب (the theory of the sunset) به کارگردانی رومن سوکولوف

ایمان (faith) به کارگردانی تاتیانا فدوروفکیا

قزاقستان

۱۳ کیلومتر (13 km) به کارگردانی ولادیمیر تالکین

اجاق (hearth) به کارگردانی علیشر ژادیگروف

میراثی از اجداد (ancestors heritage) به کارگردانی بریک زاکونوف

در این بخش فیلم‌های حوزه زبان پارسی، میراث مشترک (ایران، افغانستان و تاجیکستان) و دریای کاسپین، میراث طبیعی (ایران، آذربایجان، روسیه و قزاقستان) به رقابت می‌پردازند.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» به دبیری مهدی قربانپور ۹ تا ۱۳ اردیبهشت ماه در استان مازندران برگزار می‌شود.