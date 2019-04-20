سارقان کابل برق در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول فراهانی در این باره اظهار داشت: در پی اعلام چند فقره سرقت کابل‌های شرکت برق در شهرستان، پی گیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی این فرماندهی حین گشت زنی در یکی از خیابان‌های سطح شهر متوجه حضور دو نفر سارق در حین سرقت کابل‌های برق شده که پس از هماهنگی با مرکز پیام طی اقدامی ضربتی موفق به دستگیری آنها شدند.

سرهنگ حسین فراهانی بیان کرد: متهمان در بازجویی فنی مأموران به بزه ارتکابی اعتراف و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

باند حرفه‌ای سارقان احشام در بوئین زهرا دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از دستگیری ۳ نفر سارق احشام در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین علیان نژاد در این باره گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در بخش دشت آبی این شهرستان، کارگروه ویژه ای برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در پلیس آگاهی شهرستان تشکیل شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین زهرا ادامه داد: پس از اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی و گشت‌های مضاعف و مراقبت‌های نامحسوس مأموران پلیس آگاهی موفق به کشف سر نخ‌هایی از سارقان شده و با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم چند سارق حرفه‌ای را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی با شناسایی مخفی گاه سارقان در یکی از روستاهای شهرستان بوئین زهرا با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه ۳ نفر را دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا منتقل کردند.

علیان نژاد یادآور شد: متهمان در بازجویی فنی مأموران به ۲ فقره سرقت احشام در سطح شهرستان بوئین زهرا اعتراف و تعداد ۸ رأس گوسفند سرقتی از سارقان کشف و تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ علیان نژاد در پایان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف آرد قاچاق در بوئین زهرا

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از کشف ۲ تن آرد قاچاق در این شهرستان هم خبر داد و اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر دپوی کالای قاچاق (آرد) در یکی از روستاهای بوئین زهرا بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبتی لازم مشخص شد کالای مورد نظر در یک گاوداری انبار شده است.

فرمانده انتظامی بوئین زهرا گفت: مأموران این فرماندهی در یک عملیات غافلگیرانه در محل حاضر شدند و پس از بازرسی مقدار تقریبی ۲ تن آرد قاچاق کشف کردند.

وی یادآور شد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.