شروین عباسی آهنگساز و یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر درباره برنامه‌های این انجمن به خبرنگار مهر گفت: انجمن موسیقی خانه تئاتر از سال ۹۱ یکسری برنامه‌های پژوهشی را طراحی کرده بود که پیرو آن هنرمندان فعال حوزه موسیقی تئاتر بتوانند در چارچوب یک فضای آکادمیک و علمی به فراگیری علوم مرتبط با حوزه آهنگسازی آشنایی بیشتری پیدا کنند اما متأسفانه این کارگاه‌ها و کلاس‌ها به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در همان دوران متوقف شد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه مسائل اقتصادی همچنان گریبان گیر بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی هنری کشور است اما انجمن موسیقی خانه تئاتر تصمیم گرفت تا از سال ۹۷ مجدداً برنامه ریزی هایی را برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی خود برگزار کند. که بر اساس این برنامه‌ها این کارگاه‌های آموزشی از اردیبهشت ماه امسال در قالب ۲ بخش میزبان اعضای انجمن و علاقه مندان موسیقی تئاتر است. بر این اساس برای تمامی اعضای خانه تئاتر کارگاه‌هایی در حوزه سلفژ، سازشناسی و دروس مرتبط با آهنگسازی در نظر گرفته شده که در این چارچوب با دعوت از هنرمندان و تعدادی ازاستادان صاحب نام عرصه موسیقی در یک پروسه طولانی مدت کلاس‌هایی را برای تمامی اعضا خانه تئاتر بر اساس سرفصل‌هایی که گفتم برگزار خواهند کرد.

این آهنگساز گفت: بخش دیگر کارگاه های پژوهشی ما به برپایی سمینارهای پژوهشی در حوزه موسیقی دراماتیک و هنرهای تصویری اختصاص دارد که در این چارچوب روز نهم اردیبهشت ماه در چارچوب برگزاری «هفته اردیبهشت تئاتر» سمیناری با عناوین «کارکردهای موسیقی دراماتیک» به سخنرانی آروین صداقت کیش و سمینار دیگری با عنوان «گرایش های موسیقی در اوایل قرن بیستم با نگاهی به تاریخ هنر» به سخنرانی نیما عطرکار روشن در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد. در این ۲ برنامه ریشه‌های موسیقی در نیمه اول قرن بیستم و مقایسه آن با هنرهای تصویری مورد توجه و کنکاش قرار گرفته می‌شود که به اعتقاد من با توجه به آکادمیک بودن مباحث می‌تواند مورد توجه مخاطبات قرار گیرد.

بازرس اصلی هیأت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر دربخش دیگری از صحبت‌های با اهمیت برشمردن برگزاری نشست‌های تخصصی پیرامون موسیقی دراماتیک بیان کرد: این گپ و گفت های پژوهشی برای ما موضوع بسیار مهمی است زیرا ما این دغدغه را داریم که صرف انجام کارهای تجربی در عرصه آهنگسازی تئاتر برای ارائه آثار با کیفیت کفایت نمی‌کند و لازم است تا در این زمینه وجوه آکادمیک موسیقی نیز مورد توجه قرار گیرد که تاکید روی هنرهای بینارشته ای و مواردی از این دست می‌تواند در ارتقای فضای کیفی نقش مؤثری را ایفا کند. به همین منظور در این راستا برنامه‌های دیگری تدارک دیده شده که به زودی جزئیات آن منتشر می‌شود.